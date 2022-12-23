Twitter'dan yeni özellik! Artık herkes görebilecek
Twitter'ın sahibi Elon Musk, birçok yeni özelliği devreye aldı. Son yenilikle birlikte tweet görüntülenme sayısı herkese açık bir hale getirildi.
Bilim, Teknoloji 23.12.2022, 10:58
Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından birçok tartışmalı uygulamayı devreye alan ve sosyal medya uygulamasını dönüştüren iş insanı Elon Musk, bugün itibariyle tweet görüntülenme sayısını herkese açık bir hale getirdi. Böylelikle bir tweet'in kaç kez görüntülendiği tüm kullanıcılar tarafından görülebilecek.
TWITTER'IN NE KADAR CANLI OLDUĞUNU GÖSTERECEK
Elon Musk, duyuruyu yaptığı paylaşımında, kullanıcıların yüzde 90’ından fazlasının tweet’leri yalnızca okuduğunu; beğenip, yorum yapmadığını belirterek, yeni özelliğin Twitter’ın ne kadar canlı bir platform olduğunu göstereceğini söyledi.
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