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Twitter'dan herkesi rahatlatacak özellik geliyor

Twitter, birilerinin sizden bahsetmesini engellemenizi sağlayacak yeni sistem üzerinde çalışıyor.

Bilim, Teknoloji 24.02.2022, 18:02
Twitter'dan herkesi rahatlatacak özellik geliyor

Twitter, botlar ile gerçek hesapların ayırt edilebilmesini sağlayan yeni özelliğini geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Sosyal medya platformu botların profillerine ve tweetlerine artık bu bilgiyi açıkça eklemeye başladı. Bu sistem, kullanıcıların bir tweete güvenip güvenmemeleri gerektiğini anlamalarını sağlamayı hedefliyor.

Şirket şimdi de bir başka sorunu çözmek için harekete geçti. Bazen Twitter’da sevdiğimiz bir tanınmış kişi, kurum vb. hesaplar hakkında atılan tweetlerde sert tartışmalar dönebiliyor. Bu tartışmalara bir defa yanıt verdiğinizde hesabınız o akışa dahil olduğundan, bir süre sonra gereksiz bildirimlere maruz kalabiliyorsunuz.

Twitter’a ‘konuşmadan ayrıl’ özelliği

Sosyal medya uygulamaları hakkında ortaya çıkardığı gelişmelerle bilinen Jane Manchun Wong, Twitter’ın ‘konuşmadan ayrıl’ özelliğinin ekran görüntüsünü paylaştı. Özellik aktif edildiğinde sistem otomatik olarak şunları yapacak:

•Kullanıcı adının etiketini kaldıracak: Kullanıcı adınız kalacak. Ancak orijinal tweet ve tüm yanıtlardan etiketi kaldırılacak.

•Bahsedilmeyi engelle: Söz konusu konuşmadaki diğer kişiler sizden @ işaretiyle bahsedemeyecek.

•Bildirimleri durdur: Katıldığınız konuşma hakkında bildirim almayacaksınız.

Aslında bildirimleri sessize alarak veya bir hesabı engelleyerek istenmeyen sohbet bildirimlerini durdurabilirsiniz. Ancak bunların yeterli olmadığı eleştirilerine kulak veren Twitter, yeni araçlar sayesinde konuşmadan ayrılmayı kolaylaştıracak. Bu arada konuşmadaki diğer kişiler, özelliği aktif ettiğinizi bilmeyecekler.

Twitter son zamanlarda hararetli geçen tartışmaları nasıl iyileştirebileceği konusu üzerinde durmaya başladı. Son olarak YouTube’daki beğenmeme özelliğine benzeyen downvote (olumsuz oy) özelliğiyle kullanıcıların yanıtlara olumsuz tepki verebilmesini sağlamıştı. Downvote butonu da kademeli olarak erişime açılmış durumda. 

#Twitter #sosyal medya #Jane Manchun Wong
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