Twitter'dan güvenlik politikası için yeni adım

Twitter’ın eski güvenlik başkanı Peiter Zatko, geçtiğimiz günlerde şirketin güvenlik politikasını eleştirdi. Reuters’ın haberine göre Twitter, yapılan açıklama sonrasında güvenlik politikası için düğmeye bastı.

Elon Musk, Twitter’ın bot hesapları engellemediğini iddia ederek satın almaktan vazgeçtiğini açıkladı. Bununla birlikte Zatko, şirketin güvenlik politikasının zararlı içerikleri engelleyemediğini belirtti.

Twitter, yeni güvenlik politikası için çalışmalara başladı

Twitter, zararlı içerikleri ve sahte hesapları inceleme adını verdiği iki farklı kontrol mekanizmasına sahip. Şirket, iki farklı ekibi birleştirerek HPS olarak adlandıracak.

Oluşturulacak ekibin haziran ayında şirkete katılan, daha önce Amazon ve Google gibi firmalarda çalışmış Ella Irwin tarafından yönetileceği belirtiliyor.

Reuters, Irwin’in HPS projelerine öncelik verdiğini bildiren bir e-posta gönderdiğini açıkladı.

Çalışma arkadaşlarına duyuru yapan Irwin, “Belirli sorunlara odaklanacak, tek bir ekip olarak birlikte çalışacak çalışma arkadaşlarına ihtiyacımız var.” ifadelerine yer verdi. Konu hakkında açıklama yapan Twitter sözcüsü, görev değişikliğinin şirketin önceliklerine ve hedeflerine hizmet ettiğini açıkladı.

Yakın zamanda zararlı ve yanıltıcı içerikleri inceleyen Twitter ekibinden azımsanamayacak kadar çok personelin ayrıldığı sızdırıldı. Analistler, iki birimin birleştirilmesinin şirket için önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Twitter CEO’su Parag Agrawal çalışanlara gönderdiği bir e-postada, “Zatko’nun iş akdi Ocak 2022’de etkisiz liderlik ve düşük performans nedeniyle feshedildi. Bununla birlikte Zatko, Twitter’ın gizlilik, güvenlik ve veri koruma konusunda bazı yanıltıcı iddialarda bulundu. Tutarsızlıkla ve yanlış ifadelerle dolu bu iddiayı inceledik. Zatko, iddia ettiği konulardan sorumlu olduğu halde görevini yerine getiremediği için aramızdan ayrıldı. Şu anda Twitter’daki ilgi odağı göz önüne alındığında, önümüzdeki günlerde daha fazla manşet görmeye devam edeceğimizi varsayabiliriz. Bir şirket olarak dürüstlüğümüzü savunmak ve rekoru kırmak için her yolu deneyeceğiz.” dedi.