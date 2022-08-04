Twitter'dan düzenleme özelliği için yeni bir adım!

Twitter, düzenleme özelliğiyle ilgili yeni bir adım attı. Böylece bir Tweet'in düzenlenip düzenlenmediğini görmek mümkün olacak.

Yeni habere göre Twitter, Tweet yerleştirme özelliği üzerinde çalışıyor. Bu sayede bir Tweet’in düzenlenip düzenlenmediğini görmek mümkün olacak. İşte detaylar!

Düzenlenen Tweet, otomatik olarak yeni haline dönmeyecek

Uzun zamandır Tweet düzenleme butonu çalışmaları yapan Twitter, yeni özelliğini duyurdu. Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong‘un yaptığı paylaşıma göre düzenlenmiş bir Tweet’in nasıl göründüğünü görmek mümkün olacak. Wong’un Twitter’dan yeni özelliğe dair ekran görüntüleri paylaştı.

Bu görüntülerde aynı Tweet’in iki versiyonu yer alıyor. Ekran görüntüsünün üstündeki Tweet, alttaki Tweet’in düzeltilmiş bir versiyonun olarak görünüyor. Üstteki düzenlenmiş Tweet’in hemen altında ‘Son düzenleme 18.30. 1 Ağutos 2022’ yazıyor.

Ekran görüntüsünün altındaki Tweet’te ise orijinal olmasının yanı sıra yazım hatası içeriyor. Onun altındaki mesaj ise daha farklı. ‘Bu Tweet’in yeni bir sürümü var.’ Wong’un Tweet dizisinde belirttiği gibi, Twitter’ın üzerinde çalıştığı Tweet yerleştirme özelliği, kullanıcıların şeffaf olması için bir adım.

Böylece bir internet sitesi birinin Tweet’ini bir yazıya gömüyorsa ve bu Tweet daha sonra bir Tweet yazarı tarafından düzenlenirse, gömme otomatik olarak yeni haline dönüşmez. Bu özellik, platformun sonunda bir düzenleme düğmesi almasıyla ilgili tüm endişelere yanıt gibi geliyor.

Bunun yanı sıra bu özellik, ‘Bir Tweet’te değişiklik olursa ne olur?’ sorusunun da yanıtı oluyor. Özelliğin henüz resmi olarak başlamadığını da dikkate almak gerekiyor. Bu nedenle uygulamaların her an değişme ihtimali de var.

Twittter, nisan ayında düzenleme özelliğini duyurduğu zaman önümüzdeki aylarda Twitter Blue aboneleriyle test edeceğini söyledi. Özelliğin ne zaman geleceği hakkındaysa net bir bilgi yok.