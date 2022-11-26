Twitter'da yeni dönem başlıyor

Twitter’ı satın almasının ardından Elon Musk, platformda birçok değişiklik yaptı. Bu değişikliklerden biri de mavi tik uygulaması oldu. Eleştirilerin odağında olan bu özelliğin ardından Musk, geçtiğimiz günlerde bu uygulamayı dondurdu. Yeni bilgilere göre CEO, Twitter rozeti satışını geri getiriyor. Elon Musk, söz konusu Twitter dahilinde ilginç değişiklikler yapıyor. Bu değişiklikler kapsamında yer alan mavi tik uygulaması da ilk çıktığı andan itibaren eleştirilerin odağında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde Twitter’dan bir duyuru yapan Musk, 29 Kasım’da başlayacağı planlanan Twitter Blue onay rozeti satışını ertelediğini söyledi.

Musk’ın bugün yaptığı açıklamada ise bu uygulama tekrardan geleceğini duyurdu. Meydana gelen sorunlardan dolayı Elon Musk, ciddi bir reklam gelirini kaybetti. Bunun önüne geçmek için ve şirketleri korumak için de farklı renklerde onay rozeti yapabileceklerini söyledi.

Başlayacak olan yeni dönemle birlikte Musk, farklı renklerde rozetler olacağını doğruladı. CEO’ya göre şirketler için altın renkli rozet, devlet kurumları için gri rozet, bireyler için de ünlü olsun ya da olmasın mavi renkli rozet olacak.

Musk’ın yaptığı açıklamaya göre doğrulanmış olan hesaplar, yeni rozet sistemi başlamadan önce manuel bir şekilde doğrulanacak. Bu durum için CEO, ‘acı verici ama gerekli’ olduğunu belirtti. Onay rozeti ise aylık 8 dolardan satışa çıkacak. Daha öncesinde sahte hesapların artması nedeniyle durdurulan bu hizmet, önümüzdeki haftadan itibaren açılacak.

Bununla birlikte Musk, kapatılan Twitter hesaplarının gelecek haftadan itibaren açılacağını söyledi.

Çarşamba günü bir anket başlatan CEO, askıya alınan hesaplara genel bir af getirip getirmeyeceğini sordu. Bunun üzerine ankete katılan 3,1 milyon kişinin yüzde 72,4’ü evet cevabını verdi. Yüzde 27,6’sı ise hayır oyunu kullandı.