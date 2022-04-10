Twitter'da köklü değişiklikler olacak

Geçtiğimiz günlerde yüzde 9,2'lik hissesini aldığı Twitter'ın en büyük hissedarı olan TESLA CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu için bir dizi köklü değişikliğin sinyalini verdi.

Elon Musk, yine Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, 'Twitter Blue' premium abonelik hizmetinin fiyatını düşürmek, reklamları yasaklamak ve kripto para birimi dogecoin ile ödeme yapma seçeneği sunmak da dahil olmak üzere önemli değişiklikler önerdi.

Twitter'da %9,2'lik bir hisse satın alanMusk'a yönetim kurulunda bir koltuk teklif edildi. Twitter'ın bundan sonra izleyeceği politikalarda Musk'ın önemli bir etkisinin olacağı öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yürürlükte olan Twitter Blue, kullanıcılara aylık abonelik temelinde bazı özelliklere erişim imkanı sunuyor.

Elon Musk, Twitter Blue hizmetine abonelik ücretinin düşürülmesini, bu ücretin ülkelerin satın alma gücü paritesine göre belirlenmesini ve ödemenin yerel para birimi ya da kripto para ile ödenebilmesini önerdi.

Musk'ın dillendirdiği en önemli konu ise Twitter'da reklamları yasaklama önerisi oldu. Musk, "Twitter, hayatta kalmak için reklam parasına bağımlı olduğunda, kurumların politika dikte etme gücü büyük ölçüde artar." dedi.

Musk'ın bu önerileriyle ilgili Twitter'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

Twitter'da 80 milyonu aşkın takipçisi olan Musk, sosyal medya platformunu aktif şekilde kullanıyor.

Kaynak: Euronews