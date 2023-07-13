Twitter'da beğeniler gizlenebilecek
Twitter'a yeni özellik geldi. Artık beğeniler gizlenebilecek Yeni gizlilik özelliğinden blue abonelerini yararlanabilecek.
Twitter, Blue abonelerinin yararlanabileceği yeni bir özelliği test ediyor.
BEĞENİLER SEKMESİNE GİZLİLİK
Gizlilik odaklı bu özellik sayesinde Twitter Blue aboneliği bulunan kullanıcılar isterse beğendiği gönderileri gizleyebilecek.
Beğen butonunu gizleyen bir kullanıcının sadece kendisinin görebileceği bir sekme oluşturacağı ifade edildi. Ayrıca diğer kullanıcıların beğenilerini görmeye devam edebilecekleri de aktarıldı.
Öte yandan haberde Blue abonelerinin bu özellikle beraber aboneliklerini gizleyebileceği belirtildi.
Aboneliklerini gizleyen bir kullanıcının profilindeki abone listesini yalnızca kendisinin görüntüleyebileceği vurgulandı.
Twitter va bientôt permettre aux utilisateurs Twitter Blue de cacher leurs souscriptions, en bref de cacher à qui ils sont abonnés de manière payant pic.twitter.com/BeECAnPgoX— Lucas (@biertester) July 12, 2023
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|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
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|89
|2. Arsenal
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|38
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|40
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|Takımlar
|O
|P
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|38
|88
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|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
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