Twitter, büyük tepki toplayan özelliğini geri çekti

Twitter, kısa sürede büyük tepki toplayan sekmeli ana sayfa özelliğini geri çektiğini açıkladı. Kullanıcılar eski zaman akışına kavuştu.

Sosyal medya devi Twitter, kısa süre önce ana sayfadaki paylaşımların sıralamasını değiştiren ve milyonlarca kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratan gereksiz bir değişiklik yaptı. Paylaşımları zaman akışı içerisinde kronolojik olarak görmeyi zorlaştıran bu özelliğin nihayet geri alınacağı öğrenildi.

Twitter, sekmeli ana sayfa sunmayı bıraktı

Sosyal medya platformu, kullanıcıların ana sayfasında göreceği paylaşım sırasını eski haline döndüreceğini açıkladı. “Sekmeli Deneyim” olarak adlandırılan bu can sıkan özellik, Twitter alışkanlıklarını inceleyen algoritmik bir sıralama sunuyordu.

iPhone için Twitter uygulamasının son güncellemesiyle birlikte “Son Tweetler” sekmesi kaldırıldı. Kullanıcılar, en son tweetleri kronolojik sıraya göre en üstte gösterme seçeneğiyle eski zaman akışına dönüş yapabilir.

iOS kullanıcıları için test edilen yeni zaman akışı güncellemesi, bir süre boyunca daha Twitter’ın yeni gelecek özellikler raflarında bekletilecek. Twitter, destek hesabından paylaştığı tweette şunları aktardı:

“Sizi duyduk, bazılarınız her zaman önce en son tweetleri görmek ister. Diğer seçenekleri araştırırken zaman akışını (güncellemesini) geri aldık ve sekmeli deneyimi şimdilik kaldırdık.”

Twitter, algoritmik zaman akışını (veya sekmeli ana sayfa) ilk kez 2016’da kullanıma sunmaya başladı ve 2018’de, kullanıcıların algoritmik ve ters kronolojik beslemeler arasında geçiş yapmalarını sağlayan bir özelliğini tanıttı.

Twitter ayrıca alternatif metin açıklamalarını platformdaki herkes için önemli ölçüde daha kullanışlı ve belirgin hale getirmek için yeni erişilebilirlik özelliklerini test ettiğini duyurdu. Değişiklikle birlikte açıklama içeren resimlere “alt” yazan bir simge verilecek ve bu simgeye tıklandığında açıklama görünecek.