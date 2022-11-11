Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Elon Musk, satın aldığı Twitter'da mavi tik'i paralı hale getirdi. Blue adındaki üyeliğin ABD fiyatı 8 dolar olarak açıklandı. Uygulamada sorunlar yaşayan Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı da ortaya çıktı.

Elon Musk, mikroblogging sitesi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Şirketin nakit akışını düzene sokmak isteyen Musk, Twitter Blue adında ücretli bir abonelik sistemi sunmaya başladı.

İş gücünün çoğunu kovan Musk, günde 4-5 milyon dolar zarar eden bir şirketin ayakta kalamayacağını belirtmişti. Elon Musk, Twitter Blue ile hem şirkete hem içerik üreticilerine bir gelir yaratmayı hedefliyor.

Twitter Blue üyesi olanlar direkt olarak mavi tik'e sahip oluyor. Bu hizmetin Türkiye fiyatı da ortaya çıktı ama uygulama henüz Türkiye'de faaliyete geçmedi. Yine de akıllı telefonlardaki uygulama ücretleri bölümünden Twitter'ın aylık ücretinin 109.99 TL olduğu görülüyor.