Twitter ana sayfasında değişikliğe gidiyor

Popüler sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların uygulamada yaşadığı deneyimi artırma çalışmalarına devam ediyor. Şirket 1 ay önce işitme engelli bireylerin Twitter’daki videoları anlamasını kolaylaştırmak için otomatik alt yazı desteği geliştirdiğini duyurdu. Ayrıca Twitter’ın üzerinde çalıştığı yenilikler arasında: TikTok tarzı dikey Keşfet sekmesi de var.

Sosyal medya şirketi şimdi de ana sayfanın tasarımına el attı. Bilindiği üzere Twitter’ın mobil uygulamasını açınca otomatik olarak, yeni tweetlerin yer aldığı ana sayfa çıkıyor. Platformda aradığınız bir şeyi bulmak içinse Keşfet sekmesine girmeniz ve buradaki arama çubuğunu kullanmanız gerekiyor. Ancak bu süreç yakında daha basit hale gelecek

ABD’li sosyal medya şirketi, Twitter’ın ana sayfasında sağ üst köşeye arama butonu eklediğini duyurdu. Henüz test aşamasında olan ve bir grup iOS kullanıcısının erişimine açılan yeni özellik sayesinde, platformda arama yapmak için Keşfet’e girme zorunluluğu ortadan kalkacak.

Twitter, arama özelliğini ana sayfaya iki farklı şekilde getirmeyi planlıyor. İlk teste göre, ana ekranın üst sekmesine ince uzun bir arama çubuğu yerleştirilecek. İkinci yöntemde ise ekranın sağ üst köşesine yuvarlak bir arama butonu eklendiği gözüküyor. Ancak bu iki kullanım şeklinin hangisinin geçerli olacağı henüz belli değil. Şirket her kullanıcıya farklı görünüm sunacağını belirtti.

Şirket yeni özelliği Twitter’ın iOS uygulamasında test ettiğini söyledi. Fakat ne zaman genel kullanıma sunulacağını ise paylaşmadı. Bu nedenle ana sayfada arama butonu göremiyorsanız bir müddet daha beklemeniz gerekebilir.