Twitter'a yeni ikonlar geliyor

Twitter, aylık bir abonelik ücretiyle çalışan Blue hizmeti kapsamında yeni özel uygulama simgeleri geliştirmeye başladı. Blue’ya abone olan kullanıcılar, Twitter’ın klasik mavi-beyaz ikonundan sıkılmaları durumunda mor-beyaz, siyah-beyaz gibi birçok farklı alternatif ikon tasarımına geçiş yapabiliyor.

Twitter ek olarak belirli dönemlerle uyumlu olacak şekilde geliştirdiği özel uygulama simgelerini de sunuyor. Örneğin geçtiğimiz sene Ekim ayında, Cadılar Bayramı münasebetiyle hayalet görünümlü bir ikon kullanıma açılmıştı. Şimdi şirketin bu sene içinde yayınlayacağı yepyeni sezonluk uygulama simgeleri ortaya çıktı.

Twitter, Ramazan ayı temalı uygulama simgesi geliştiriyor

Mobil uygulama sızıntılarıyla tanınan Alessandro Paluzzi, Twitter Blue hizmetine eklenecek yeni uygulama simgelerini paylaştı. Paluzzi’ye göre şirket dört yeni simge tasarlamış durumda ve bunlardan bir tanesi her yıl 30 gün oruç tutulan Ramazan ayını da kapsıyor. Bu sene Ramazan, 2 Nisan ile 2 Mayıs arasına denk geliyor.

Avustralya ve Yeni Zelanda adına savaş ve çatışmalarda hayatını kaybeden asker ve sivillerin anıldığı ulusal Anzak Günü için de özel simge geliştiren Twitter, aynı zamanda Hristiyanlıktaki en önemli bayramlardan Paskalya ile 2022 Beyzbol Ligi Sezonu’na özel ikonlarını da hazırlamış durumda.

Bu dört dönemin tamamı Nisan ayında başlayacak. Dolayısıyla Twitter, en geç önümüzdeki ay yeni uygulama simgelerini kullanıma sunacaktır. Ancak Blue hizmeti ücretli olduğundan, doğal olarak bu simgeleri seçmek için belli bir ücret ödemeniz gerekecek. Blue’nun henüz Türkiye’de aktif olmadığını da belirtelim