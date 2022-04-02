Twitter'a yeni düzenleme butonu gelecek

Twitter, sosyal paylaşım ağı için yolda olan bir özelliği duyurdu.

Şirketin paylaşımında, düzenleme butonunun üzerinden çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Twitter’ın duyurusunu 1 Nisan şakası olarak yorumladı.

Twitter’ın yöneticileri tarafından geçtiğimiz yıllarda yapılan bir açıklamada uzun süredir beklenen ancak buna rağmen bir türlü getirilmeyen ‘gönderiyi düzenle' özelliğinin getirilmesinin düşünüldüğü aktarılmıştı.