Twitter'a yeni düzenleme butonu gelecek
Sosyal paylaşım ağı Twitter, bir düzenleme butonu üzerinde çalıştığını duyurdu.
Bilim, Teknoloji 02.04.2022, 18:29 02.04.2022, 18:34
Twitter, sosyal paylaşım ağı için yolda olan bir özelliği duyurdu.
Şirketin paylaşımında, düzenleme butonunun üzerinden çalışmalar yapıldığı aktarıldı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Twitter’ın duyurusunu 1 Nisan şakası olarak yorumladı.
Twitter’ın yöneticileri tarafından geçtiğimiz yıllarda yapılan bir açıklamada uzun süredir beklenen ancak buna rağmen bir türlü getirilmeyen ‘gönderiyi düzenle' özelliğinin getirilmesinin düşünüldüğü aktarılmıştı.
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