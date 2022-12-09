Twitter'a yeni bir özellik geliyor!

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Musk, aynı video izlenme sayılarının görüldüğü gibi bir takip sisteminin diğer mesajlara da geleceğini açıkladı.

Musk, bu konu üzerinde çalışmaya devam ettiklerini ve birkaç hafta içinde paylaşılan tweet’lerin kaç kişi tarafından görüldüğünün belirtilebileceğini duyurdu.

Öte yandan Musk, bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştıklarını ve kullanıcıların hesap durumlarının görülebileceğini söyledi.

Musk, yeni güncelleme ile kullanıcıların yasaklı olup olmadığının görülebileceğini dile getirdi.

Kullanılmayan hesaplar silinecek

Elon Musk, ayrıca Twitter’ın bir süre sonra alan açmak için kullanılmayan ve atıl hesapları sileceğini duyurdu.

Musk, silinecek hesaplar için ise “Hiç tweet atmamış olmak ve yıllarca hesaba giriş yapmamış olmak hesapların silinmesi için yeterli olacak” dedi. (Sözcü)