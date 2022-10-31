TÜRKSAT Bilişim ürünleri dünyaya tanıtılacak

TÜRKSAT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, e-Devlet Kapısı başta olmak üzere kamunun e-dönüşüm altyapısını kuran şirket, Türkiye'nin e-dönüşüm altyapısını hızlanmasıyla çeşitlenen TÜRKSAT Bilişim ürünlerini, "T-Anı Lansmanı" ile dünyaya tanıtacak.

Tanıtımda, TÜRKSAT Bilişimin yeni ürünleri olan ve Türkiye'nin e-dönüşümünde mihenk taşı olacak "Sorgu", "Projem" ve "EKDS"nin tanıtımı da gerçekleştirilecek.

Açıklamaya göre, oluşan yeni ihtiyaçlara çözüm sunmak için proje-portföy yönetimi ve siber güvenlik başta olmak üzere bilişim alanındaki yenilikçi teknolojiler deneyimlenebilecek.