Türkiye semalarında görülen gizemli ışıklar merak uyandırdı

İstanbul başta olmak üzere bir çok kentte insanlar Starlink uydularının geçişine tanıklık etti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken, bazı kişiler uyduların "gizemli ışık" diye tanımladı.

Akşam saatlerinde gökyüzünde sıra sıra hareket eden onlarca ışık dikkat çekmişti. Işıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Türkiye'nin birçok kentinde görülen bu ışıkların SpaceX'in Starlink uyduları olduğu anlaşıldı.

Sosyal medyada bir çok kullanıcı farklı kentlerden görüntüler paylaştı. Starlink uydularının geçişi sırasında renkli görüntüler oluştu. Bazı sosyal medya kullanıcıların "gizemli ışık" diye paylaşım yaparken, bazı kullanıcılarda Starlink uydularının geçişine tanık olmanın sevincini yaşadı.

Kaynak: Karar