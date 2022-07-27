Türkiye, oyun sektöründe Avrupa'da ilk sırada

Türk oyun girişimleri, yılın ilk 6 ayında 333 milyon dolar yatırım alarak oyun sektöründe Avrupa birincisi oldu.

Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory'den yapılan açıklamaya göre, startups.watch'ın "Turkish startup ecosystem 2022 H1 report" adlı raporu yayımlandı.

Rapora göre, 2022’nin ilk yarıyılında Türk oyun girişimlerine 333 milyon dolar yatırım yapıldı ve böylece Türk oyun sektörü, Avrupa'da en çok yatırım alan ülke oldu. Türkiye’nin ardından 158 milyon dolarla İngiltere ikinci, Norveç de 60 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Türk oyun sektörü, 2021'de 266 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yılın ilk yarıyılında ise 333 milyon dolar yatırım alarak 6 ay içerisinde 2021'in toplamını geride bıraktı. Böylece Türk oyun sektörü, hem kendi rekorunu yeniledi hem de Avrupa birincisi oldu.

- Her dört dolardan birini yine oyun sektörü aldı

StartupCentrum'un "2022 Yarıyıl-Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu"na göre ise Türkiye girişimcilik dünyasına 2022'nin ilk yarıyılında toplamda 1,4 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu yatırımların 333 milyon dolarını ise oyun sektörü aldı.

2021'de olduğu gibi bu yılın ilk yarıyılında da Türkiye'de yapılan toplam yatırımın dörtte biri oyun sektörüne yapıldı. Oyun sektörüne yapılan yatırımlarda Avrupa birincisi olan Türkiye, toplam girişimcilik ekosistemine yapılan yatırımlarda ise Avrupa’da 4. sırada yer aldı.

- Her gün yeni bir girişim yatırım aldı

Bu yılın ilk yarısında Türkiye girişimcilik ekosistemi 1,4 milyar dolar yatırım aldı. 768 milyon dolar yatırım alan Getir, yemek & market teslimatı sektörünü ilk sıraya taşıdı. Teslimat sektörünün ardından oyun sektörü geldi. Böylece oyun sektörüne yapılan yatırımlar, e-ticaret ve finans sektörüne yapılan toplam yatırımın 4 katını geçti.

2022'nin ilk yarıyılında 160 Türk girişimine yatırım yapıldı. Böylece yaklaşık olarak her gün yeni bir girişim yatırım almış oldu. Finans sektörü, 20 adet yatırımla ilk sırada yer aldı. Ardından 12'şer yatırımla oyun, sağlık ve yapay zeka&makine öğrenmesi sektörleri geldi.

Yatırım adedi bakımından ilk sırada yer alan finans girişimleri, ortalama 1,35 milyon dolar yatırım aldı. Girişim başına düşen ortalama yatırım miktarı sağlık sektöründe 1,32 milyon dolar, yapay zeka sektöründe 10,61 milyon dolar, oyun sektöründe ise 28 milyon dolar oldu.

- "Türk oyun sektörünün yıl sonunu en az 500 milyon dolarla kapatmasını bekliyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Game Factory İletişim Direktörü Rıfat Tellioğlu, blockchain ve metaverse girişimlerine yapılan yatırımların 20 milyon dolara ulaştığını ve ileriki dönemlerde daha fazla yatırım göreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk yarısında oyun sektörüne yapılan yatırımlar adet bakımından azalsa da yatırım miktarı, 2021'in toplamını geride bıraktı. 6 ay içerisinde 333 milyon dolar yatırım alan Türk oyun sektörünün yıl sonunu en az 500 milyon dolarla kapatmasını bekliyorum. Ayrıca, ilk yarıyılda Türkiye'deki blockchain ve metaverse girişimlerine yapılan yatırımlar 20 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki dönemlerde daha çok blockchain oyununun yatırım aldığını göreceğiz."