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Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" envanterde

Makine ve Kimya Endüstri (MKE) AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine alındı.

Bilim, Teknoloji 13.10.2022, 17:36
Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" envanterde

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamayla KN-12'nin görüntüsü de paylaşıldı.

Kaynak: AA
#kn 12 #keskin nişancı tüfeği
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