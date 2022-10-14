Türkiye Bilişim Vakfı, Future Unicorn 2023 ödülleri için başvuru sürecini başlattı

Türkiye Bilişim Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl, ödül töreni 8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirileceği için bu günü kutlamak, kadınların girişimcilikte yer almasını cesaretlendirmek amacıyla kadın girişimci tarafından kurulmuş olmak, değerlendirmelerde önemli bir kriter olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Türkiye'den her yıl bu yarışmaya aday gösterilen şirketlerin Avrupa'da uyandırdığı ilginin önemine dikkati çekerken, geçen yıl kazanılan ödülün sosyal etki ve büyümenin paralel sağlanabileceğini göstermek açısından çok değerli olduğunu belirtti.

Eczacıbaşı, geçen yıl aday gösterilen Fazla Gıda'nın ilk üçe girerek Avrupa kamuoyu nezdinde önemli görünürlük kazandığını ve ilgi uyandırdığını ifade etti.

Avrupa'da kurulmuş ve büyümekte olan scaleup'larının yarıştıkları ödül programı için her yıl üye 41 sivil toplum kuruluşu birer aday göstermek hakkına sahip oluyor.

Adaylar, büyüme göstergeleri, aldıkları fon büyüklükleri, inovatif olmaları, sosyal etkileri, pazar potansiyelleri ve faaliyet gösterdikleri pazarlar gibi pek çok kritere göre değerlendiriliyor ve üye kurumların jüri olduğu platformda oylanıyor.

İlk üçe giren aday, Brüksel'de her yıl yapılan Masters of Digital etkinliğine davet ediliyor, panel ve konuşmalara katılıyor. Etkinlik günü, birinciliği kazanan aday ilan edilerek ödüllendiriliyor.