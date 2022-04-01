Türkiye 4,5G ile 6 yıl önce tanıştı

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türkiye, 1991'de araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanıştı. İnterneti 1993'te, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G'yi ise 1994'te kullanmaya başlayan ülke, sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'ye geçti. Türkiye, 1 Nisan 2016'da ise mobil cihazlarda internet hızını 12 kat artıran 4,5G teknolojisiyle tanıştı.

Vatandaşlar, aradan geçen süreçte 4,5G'ye büyük ilgi gösterdi. 2021 sonu itibarıyla 86 milyon 288 bin 834 mobil abonenin 80,2 milyona yakını 4,5G'ye geçti.

4,5G hizmetlerinin sağlıklı sunulabilmesi için fiber yatırımlara devam edilirken işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 471 bin 20 kilometreye ulaştı.

Dışa bağımlılığı azaltacak adımlar hızlandı

4,5G ile mobil haberleşme şebeke ekipmanlarında dışa bağımlılığı azaltacak adımlar da hız kazandı. ULAK Projesi ile ilk defa tamamen yerli ve milli imkanlarla 4,5G baz istasyonunun tasarım ve üretimi gerçekleştirildi. Türkiye'nin yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk görüntülü görüşme yapıldı.

Mobil data iletişiminde 4,5G teknolojisiyle hız rekorları kırıldı. 4,5G'de hız, kullanılan cihazlara göre değişmekle birlikte veri indirme hızları, akıllı telefonların desteklediği en yüksek hızları verebilecek seviyelere çıktı. Yeni teknolojiyle internet üzerinden kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabiliyor. İnternet hızı, frekans, kapsama alanı, baz istasyonu, coğrafi koşullar, şebeke yoğunluğu, cihaz ve internet sitesinin durumuna göre değişiklik gösteriyor.

Şu an 4,5G'de 1750 sahada ULAK baz istasyonu kullanılıyor. Bunun 750'ye yakını Evrensel 1 ve 2 sahalarında, geri kalanı ticari sahalarda bulunuyor. 340 saha Turkcell'de, 10'a yakın saha Türk Telekom'da, 270 saha da Vodafone'da aktif durumda bulunuyor.

Türkiye 5G'ye yerli ve milli teknolojiyle geçecek

Bu yıl ihalesi yapılarak, gelecek yıl kullanılmaya başlanması planlanan 5G teknolojisine yerli ve milli olanaklarla geçmek için çalışmalar hızlandırıldı.

Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Türkiye'de birçok noktada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun da yer aldığı denemeler yapılıyor. Ticari olarak 5G şebekesinin sunumuyla ilgili operatörlerle çalışmalar koordineli şekilde devam ediyor.

4G LTE'yi kaldığı yerden devam ettirecek ve telefon görüşmeleri, SMS, web'de gezinti gibi bilinen işlevlerin yanına yüksek veri aktarım hızını ekleyecek olan 5G ile Ultra HD çözünürlüğündeki videoları indirmek ve karşıya yüklemek daha hızlı olacak. İnternete bağlı binlerce cihaz hayali de 5G ile gerçek olabilecek.

İndirme hızlarını saniyede 10 gigabayta çıkaracak 5G, 4G'ye kıyasla daha yüksek radyo frekanslarını kullanıyor.