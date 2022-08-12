Togg bir kez daha yollarda
Togg, Kuzey Marmara Otoyolu'nda test sürüşündeyken görüntülendi.
Bilim, Teknoloji 12.08.2022, 18:31
Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın Türkiye'nin Otomobili'ni gece saatlerindeki sürüş anı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameraya yansıdı.
Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin Otomobili Togg'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüldü.
Togg'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması bekleniyor. Türkiye'nin Otomobili'nin test ve deneme süreçleri devam ediyor.
Togg test sürüşünde görüntülendi— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 12, 2022
Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın gece saatlerinde Türkiye'nin Otomobili'ni sürüş anı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameraya yansıdı https://t.co/kcyfuDMK5b pic.twitter.com/tQf21Htqs6
Kaynak: AA
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