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TikTok yeni bir özellikle geliyor

Kısa video formatıyla son zamanların en popüler sosyal medya platformu olan TikTok, yeni özellikleriyle karşımıza çıkıyor.

Bilim, Teknoloji 04.11.2022, 18:18 04.11.2022, 18:17
TikTok yeni bir özellikle geliyor

Popüler sosyal medya platformu TikTok, yeni bir özellikle geliyor. Bu özelliğe göre videoları kimin kaydettiğini görebileceksiniz.

 Ortaya çıkan yen, bilgilere göre şirket, kullanıcıların sevmeyeceği bir özellik getiriyor. Bu özellikle birlikte videoları kimin kaydettiğini görmek mümkün olacak. İşte detaylar!

Birkaç yıldır popülerliğini korumayı başaran sosyal medya uygulaması TikTok, yaptığı yeniliklerle adından söz ettirmeyi başarıyor. Son olarak şirket, canlı yayınlarla ilgili bir değişiklik yaptı. Bu değişiklik ise canlı yayınlara bir yaş sınırının gelmesi ve platforma yetişkinlere özel yayınların ekleneceğiyle ilgiliydi.

Yeni çıkan raporlara göre TikTok, paylaştığınız videoları kimin kaydettiğini görmenizi sağlayacak. İlk olarak geçtiğimiz ay ortaya çıkan özellik sayesinde gönderilerinizi kimin kaydettiğini görebileceksiniz. Platform bu özellikle birlikte, gönderilerinizle kimlerin etkileşim içinde olduğunu görmenizi amaçlıyor.

Daha öncesinde kullanıcılar, videoların ne kadar kişi tarafından kaydedildiğini görüyordu. Ancak bunu kimlerin yaptığını görmek mümkün değildi. Yeni özellik sayesinde uygulamanın anonimliği biraz daha azaldı. Ortaya çıkan ekran görüntüleri de bunu onaylar nitelikte.

Ekran görüntüsüne göre TikTok, kullanıcılarını “İçerik üreticileri artık bir videoyu kaydettiğinizde bildirim alacak” şeklinde bilgilendirdi. Platform bu özellikle birlikte daha şeffaf ve ulaşılabilir bir uygulama haline gelecek. Bazı kullanıcılar bu özellikten rahatsızlık duyarken bazı kullanıcılar işlerine yarayacaklarını belirtti.

Platform daha öncesinde de bir profili ziyaret ettiğinizde bilgilendiren bir özellik denedi. Bu özellik ise bir ay boyunca profilinize kimlerin girdiğini gösteriyordu. Videolarınızı kimin kaydettiğini görmenizi sağlayan bu özellik ise özellikle içerik üreticilerin işine yarayacak gibi duruyor. Ancak uygulamayı yalnızca video izlemek ve kaydetmek için izleyen kişiler için ise oldukça rahatsızlık verici. Tüm bunlarla birlikte yeni özelliğin, kullanıcıların video kaydetme konusunda daha çekingen davranmasına neden olacağı düşünülüyor.

#Tiktok #sosyal medya
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