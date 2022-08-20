TikTok'tan kullanıcılarına yeni özellik!

Son zamanların en popüler platformu TikTok, kullanıcıların, hikayelerini Facebook ve Instagram'da paylaşmalarına izin verecek.

Özellikle yıllarda içeriklerin her yerde dolaşması, platformu daha etkin hale getirdi.

Facebook ve Instagram’ın ana şirketi Meta, birkaç yıldır TikTok ile bir rekabet içinde. Son son zamanlarda TikTok, geniş bir kullanıcı kitlesi toplayı başardı. Bu da Meta’nın popüler uygulamaları Instagram ve Facebook’a meydan okumasına neden oldu. Bu çatışmalar sonucunda Meta, gittikçe TikTok’e benzemeye başlıyor.

Özellikle Instagram’da TikTok paylaşımlarının çoğalmasıyla birlikte platform, farklı bir strateji izliyor. Bunun için de paylaşımların Meta platformlarında olmasını sağlayacak bir özellik geliyor. TikTok yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre TikTok hikayeleri Instagram ve Facebook’ta paylaşılabilecek.

Yeni özellik, TikTok’un içeriğini Meta’ya ait platformlarda daha fazla gösterme girişimi olarak görülüyor. Böylece bu platformlarda TikTok paylaşımlarının çoğalması, TikTok’un görünürlüğü fazlasıyla artacak. Kısa bir süre önce Meta, kısa süreli video üreticilerine platformda TikTok videoları yayınlamamalarını tavsiye etti.

Güncellemenin ardından TikTok hikayenize dokunduğunuzda çıkan paylaşım seçeneğinde pek çok sosyal medya yer alacak. Sonrasında ‘Gönder‘ menüsüyle bu işlemi gerçekleştirebilecek. Ayrıca bu hikayeler Facebook’ta yalnızca gönderi olarak paylaşılırken, Instagram’da hem gönderi hem de hikaye olarak paylaşılacak.

Yeni özellik, Meta ve TikTok arasındaki rekabeti daha da artıracak. Instagram algoritması bir süredir platformdaki TikTok videolarının görünürlüğünü azaltmak için hareket ediyor. Bunun için de TikTok filigranı olan videoları Reels’e yüklemek yerine aynı içeriği bir de Reels’le çekmeye çalışıyor.

Yakın zamanda Meta, Instagram ve Facebook için Reels odaklı yeni özellikler sundu. Bu durum göz önüne alındığında önümüzdeki günlerde rekabetin daha da artacağını söylemek mümkün. Henüz test aşamasında olan TikTok özelliğinin ne zaman kullanımda olacağı hakkındaysa bir bilgi yok.