Telegram’ın beğenilen özelliği Whatsapp’a geliyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sesli mesajlarda altı yeni özelliği birden duyurdu. Şirket grup sohbetlerinde anket seçeneği üzerinde çalışıyor.

WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor.

Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor. Şirket son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.

iOS’taki 22.8.0.72 beta sürümüyle gelecek olan anket seçeneğinin ilerleyen zamanlarda Android cihazlar için de geliştirileceği belirtildi. Gruplarda insanlar oylama yapabilecek. Ancak özelliğin nasıl kontrol edileceği belli değil.