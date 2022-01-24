TEKNOFEST'ten dünyanın ilk ve tek "Dikey İnişli Roket Yarışması"
Dünyanın ilk ve tek "Dikey İnişli Roket Yarışması "TEKNOFEST Karadeniz'de gerçekleştirilecek.
Bilim, Teknoloji 24.01.2022, 07:59 24.01.2022, 08:24
TEKNOFEST kapsamında 2022 yılında ilk kez düzenlenecek olan Dikey İnişli Roket Yarışması, dünyada düzenlenen ilk Roket İtkili İniş Yarışması olma özelliğine sahip.
Yarışmaya son başvuru tarihi 28 Şubat 2022 olarak açıklandı.
Başvurular TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.
Yarışmacıların hazırlamaları gereken raporlara ilişkin şablonlar ilerleyen tarihte TEKNOFEST web sitesi üzerinden duyurulacak.
Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Karadeniz 2022'nin Samsun'da düzenleneceğini açıklamıştı.
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