banner38

Teknofest başvuruları başladı

Teknofest Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda son başvuru tarihi 20 Kasım 2022 olarak belirlendi. Eğitim ve öğretimde yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesini hedefleyen yarışmaya, ilk, orta, lise, ön lisans, lisans ve üzeri öğrencileri ile mezunları katılabiliyor

Bilim, Teknoloji 01.11.2022, 17:03
Teknofest başvuruları başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda eğitim ve öğretimde teknoloji entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı hale getirecek çözümler üretecek genç beyinler yarışıyor.

Eğitim ve öğretimde yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesini hedefleyen yarışmaya ilk, orta, lise, ön lisans, lisans ve üzeri öğrencileri ile mezunları katılabiliyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 20 Kasım olarak belirlendi.

Gençlerin; öğrenmede verimliliği en üst seviyede tutarak öğrencilerin çevrim içi veya çevrim dışı öğrenme platformlarında kullanabileceği bilgisayar destekli veya mobil kullanıma uygun çözümler üretmeleri önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alırken, prototip ürün, eğitsel yazılım, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon ve yenilikçi teknolojiler üzerinde projeler geliştirmesi de bekleniyor.

- TEKNOFEST gençlerin yanında

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, Teknoloji Yarışmaları'na katılan gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için de pek çok imkan sunuyor.

Yarışmalara katılan gençler, Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenen teknik gezilere katılma ve alanında uzman kişilerle tanışarak network kazanma fırsatı yakalıyor. Projelerini hayata geçirebilmeleri için malzeme desteğinin yanı sıra finalistlere eğitim kampı, ulaşım ve konaklama desteği de sağlanıyor.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda da ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki birincilere 30 bin TL, ikincilere 20 bin TL, üçüncülere 10 bin TL, üniversite seviyesindeki birinciye 40 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye ise 20 bin TL ödül verilecek.

- Cumhuriyetin 100. yılında TEKNOFEST coşkusu 3'e katlanacak

Cumhuriyetin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST, coşkusunu 3'e katlayacak. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, 2023'te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenlenecek.

TEKNOFEST'te yarışmalara katılmak için başvurular "www.teknofest.org" web sitesi üzerinden yapılacak. 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 Teknoloji Yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım olarak belirlendi.

#Teknofest
Yorumlar (0)
banner35
17
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Getafe 12 13
15. Espanyol 12 11
16. Celta Vigo 12 11
17. Girona 12 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 12 4
banner23