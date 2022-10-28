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'Take Off İstanbul' Uluslararası Girişim Zirvesi sona erdi

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Take Off her yıl kendi üstüne koyarak giden ve geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en büyük zirvesi olmayı başarmış bir etkinlik" dedi.

Bilim, Teknoloji 28.10.2022, 16:45
'Take Off İstanbul' Uluslararası Girişim Zirvesi sona erdi

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl 5'incisi düzenlenen Take Off İstanbul, gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Take Off İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen Take Off İstanbul'un ödül törenine katılan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere ödüllerini takdim etti.

Son gününde programlarıyla dikkati çeken zirvede gün boyunca girişimci takımlar yatırımcılarla görüşmelere devam ederken ikinci gün sonunda yarı finale kalan 35 girişim arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan 10 girişim belirlendi. Finale kalan 10 girişimden gün içerisinde gerçekleşen son değerlendirme ve sunumların ardından dereceye giren ilk 3 ödül töreninde açıklandı.

Ödül töreni öncesinde Take Off İstanbul sahnesi, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır'ı ağırladı.

Açıklamada zirvede yaptığı konuşmaya yer verilen Kacır etkinlik ile ilgili olarak şunları söyledi:

"TEKNOFEST'in en önemli etkinliklerinden biri olan Take Off İstanbul'da dünyanın farklı coğrafyalarından, ülkelerinden girişimciler, yatırımcılar, özel sektörün ve kamunun yöneticileri bir araya geldiler. Dünyanın daha iyi bir dünya olabilmesi adına girişimcilerimizin geliştirdikleri yenilikçi teknolojileri bizzat gözlemleme imkânı buldular. Gerçekten bölgenin en büyük girişim etkinliğine ev sahipliği yapıyoruz. Bundan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz."

- "Gençlerimiz azimle, inanarak, gayretle ülkemizi muasır medeniyetlerin ötesine taşıyacaklar"

Zirvede konuşan, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise Take Off İstanbul ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Take Off her yıl kendi üstüne koyarak giden ve geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en büyük zirvesi olmayı başarmış bir etkinlik. Bu yıl 60 ülkeden katılım var. Dünyayı şekillendirecek girişimlerin Take Off’tan çıkacağına inanıyoruz. Bunun için de düzenliyoruz. İnşallah gençlerimiz azimle, inanarak, gayretle ülkemizi muasır medeniyetlerin ötesine taşıyacaklar. İnsanlık yararına, ülkemizin faydasına nice işler başaracaklar."

- Take Off İstanbul Birincisi Navlungo

Uluslararası Girişim Zirvesi Take Off İstanbul'da finale kalan 10 girişimin içerisinden dereceye girmeye hak kazanan ilk 3 girişim; üçüncülük Tranzmeo, ikincilik Algbio ve birincilik ödülü Navlungo oldu.

Birinciliği elde eden girişim Navlungo'nun geliştirdiği teknolojik proje ile sınır ötesi e-ticaret lojistiği ve KOBİ'lere, çevrim içi perakendecilere ikmal çözümleri sunuluyor.

Ödüllerini Selçuk Bayraktar’ın elinden alan girişimciler ayrıca birincilik ödülü olarak 20 bin dolar, ikincilik ödülü olarak 15 bin dolar ve üçüncülük ödülü olarak 10 bin dolar aldılar.

Take Off İstanbul kapsamında İSTKA Özel Ödülünü de Pivony isimli girişim elde etti.

- Take Off büyüyerek devam edecek

Türkiye'nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan, yerli ve yabancı girişimcileri yatırımcılarla bir araya getiren Take Off Girişim Zirvesi gelecek yıllarda daha da büyüyerek devam edecek. Yurt dışından ve yurt içinden katılımcıların yer aldığı, 2022 yılında Türkiye'nin en büyük girişimcilik zirvesi olan Take Off bundan sonraki yıllar için de hedefini büyüttü.

Türkiye'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu Asya ve Avrupa bölgelerinde bulunan teknoloji girişimlerinde yatırımcılar için merkezi bir konumda olmasıyla dikkati çeken zirve, uluslararası güçlü girişimlere, mentorlara ve kurumsal firmalara ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Kaynak: AA
#Take Off #TEKNOFEST Yönetim Kurulu
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