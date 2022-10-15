Spotify kullanıcılara yeni üyelik modeli sunacak

Müzik platformu Spotify, geçtiğimiz Şubat ayında müzikler için uygulamada CD kalitesi için bir altyapı hazırladığını duyurmuştu.

Uygulamanın yeni bir model üzerine daha çalıştığı öğrenildi. Bir Spotify kullanıcısı, hesabını iptal etmek istediğinde karşısına Platinum isimli yeni bir abonelik modeli çıktığını açıkladı.

Bireysel plandan 2 kat pahalı

ShiftDelete’de yer alan habere göre şirket, yakın zamanda Spotify’dan Apple Music’e geçmek için üyeliğini iptal eden bir kullanıcıya “Platinum” adlı yeni bir abonelik hizmetinden bahseden bir anket gönderdi.

Konu hakkında açıklama yapan kullanıcı, “Gönderdikleri ankette Spotify’ın yakında tanıtacağı abonelik hizmetiyle ilgili detaylar yer alıyor. Şirket bana paylaştıkları özellikler için gelecek ay Spotify uygulamasına tekrar dönüp dönmeyeceğimi sordu” ifadelerine yer verdi.

Kullanıcı, Spotify’ın Ücretsiz, Bireysel ve Platinum olmak üzere üç üyelik planı listelediğini söyledi. Platinum üyelik planı, bireysel abonelere sunulan özelliklere ek olarak Hi-Fi, Studio Sound, Kulaklık Ayarlayıcı, Audio Insights, Library Pro ve Playlist Pro’ya sahip olacak.

Yapılan ankette yeni üyelik planının 19.99 dolar olacağı belirtilmiş. Bireysel planın yaklaşık 2 katı olan Platinum, bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Zira, Apple Müzik uygulamasında Uzamsal Ses ve kayıpsız müzik özellikleri ek ücret ödemeden kullanılabiliyor.