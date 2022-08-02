Spotify'dan abonelik ücretlerine zam

Çevrimiçi müzik uygulaması Spotify, Türkiye'deki abonelikleri için zam kararı aldı.

Aylık 17.99 TL olan bireysel abonelik paketi 20.99 TL oldu. 23.99 TL olan aylık 'Duo' paketi ise 27.99 TL oldu.

29.99 TL olan aylık 'aile' paketi 34.99 TL‘ye yükselirken, öğrenci paketi ise 8.99 TL’den 10.49 TL‘ye çıkarıldı.