Sanal alemin dili

İnternet yaygınlaşıyor, sanal alem her gün hayatın içine biraz daha giriyor.

Bu durum yeni bir iletişim dilini de ortaya çıkarıyor.

Loot yapıyorlar, level kasıyorlar, arkadaşları ile DM üzerinden görüşüyorlar. Yeni nesil dijital çağda sanal alemin dilini kullanıyor.

Yeni neslin sanal alemde kullandığı kavramlar anne babalara tuhaf ya da anlaşılmaz gelebiliyor.

Ebeveynlere bu sözcükler yöneltildiğine alınan cevaplar şu yönde oluyor:

"O kelime bana yabancı ben duymadım", "Hayatımda hiç level kastım mı? duymadım öyle bir kelime ilk defa duydum onu da bilmiyorum."

Genç nesil ile yetişkinler arasında yaş farkı ne kadar artarsa sanal alemde kullanılan dilden de o kadar uzaklaşılıyor. Hatta bazı ebeveynler sanal alemde çocuklarının kullandıkları sitelere de yabancı. Faceboo, Instagram, Twitter'ı hiç duymadığını söyleyen ebeveynler var.

Ebeveynlerin, sanal alemdeki davranışlarının takibi için çocuklarının kullandıkları dile hakim olmaları öneriliyor.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkan Yardımcısı Dr. Levent Emmungil ailelere çağrıda bulundu:

"Dijital çağda çocukların kullandığı dili en güzel onlardan öğrenebiliriz. Onlarla birlikte bu dili öğrenmemiz onlara değer verdiğimizi onların yanında olduğumuzu hissettirir."

Peki çocuklarının kullandığı kavramları bilmek ailelere ne sağlayacak?

Dr. Levent Emmungil, "Neden öğrenmeliyize gelince,buradaki önemli olan nokta onlarla sağlıklı iletişim kurabilmektir. Çünkü onların dünyasından kopmamak için onların kullandığı öğrenmek ve bilmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, bu iletişimin aynı zamanda aile içi bağları da güçlendireceğine vurgu yapıyor.