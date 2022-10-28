banner38

SAHA EXPO'da 1 milyar doların üzerinde anlaşma imzalandı

Torba teklifin 27 maddeden oluşan ilk bölümü Meclis'te kabul edildi. Kanun teklifinin gelecek hafta kanunlaşması bekleniyor.

Bilim, Teknoloji 28.10.2022, 17:42
SAHA EXPO'da 1 milyar doların üzerinde anlaşma imzalandı

Geniş kesimleri ilgilendiren af düzenlemelerinin de yer aldığı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 27 maddeden oluşan ilk bölümü Mecliste kabul edildi. Kanun teklifinin gelecek hafta kanunlaşması bekleniyor.

İki bölüm halinde görüşülen ve 27 maddesi kabul edilen kanun teklifinin kabul edilen maddeleri arasında karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının geciken kısmını 1 Temmuz 2023'e kadar ödemesi veya yeniden yapılandırması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak. Kur Korumalı Mevduatın uygulama süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılıyor.

Tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakültelerinde okuyan son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu taşınmazlarını elektronik ortamda satışa çıkarabilecek. Evlerin çatılarında yapılan yenilenebilir enerji üretiminde vergi muafiyeti 25 kilovattan 50 kilovata çıkarılıyor. İşverenlerin çalışanlara verdikleri bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı istisna kapsamında olacak. İşveren yemek paralarını nakit ödeyebilecekler.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi borçlarının ödemelerine yeniden düzenleyen madde de kabul edildi. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde ödeme yapacak.

#SAHA EXPO
Yorumlar (0)
banner35
19
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4
banner23