Sabri Ülker 2022 Bilim Ödülü sahibini buldu

Sabri Ülker 2022 Bilim Ödülü bu yıl, obezite ve metabolik hastalıkların tedavisine ışık tutacak nitelikte araştırmalar yürüten Türk bilim insanına verildi. ABD Cornell Üniversitesi Nörobiyoloji ve Davranış Bilimleri Bölümü üyesi Doç. Dr. Nilay Yapıcı, Bilim Ödülü’nün sahibi oldu. Yedincisi verilen ödül töreni öncesinde, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Selen Tokcan, Harvard Sabri Ülker Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve Doç. Dr. Nilay Dr. Yapıcı’nın katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

“Bilimsel yolculuğumuz katlanarak devam edecek”

Sabri Ülker Vakfı’nın bilimsel çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki yolculuğa önemli katkılar sunduğuna inandığımız Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün yedincisini verdiğimiz için gurur duyuyoruz” sözleriyle duygularını ifade etti. Holding olarak bilime önem verdiklerini ve daha sağlıklı nesillerin inşasında her kurumun sorumluluk sahibi olması gerektiğini belirten Ülker, “Toplumda her yaş grubundan bireye erişmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılmasını sağlamak üzere farkındalık çalışmalarımız sürüyor. Popüler sağlık konuları, akademi ve çocuk kitapları türlerinde eserleri okurla buluşturan Sabri Ülker Vakfı Yayınları 2019’dan bu yana toplam 2 milyon kitabı topluma kazandırdı. Harvard Üniversitesi’nde 2014 yılında çalışmalarına başlayan Harvard Sabri Ülker Merkezi ile evrensel bilimi desteklemeye başladık. Bu Merkezimiz ile başlayan bilimsel yolculuğumuz her geçen yıl katlanarak devam edecek” dedi. Türkiye’de araştırma ekosisteminin desteklenmesi için herkesin üzerine görevler düştüğünü belirten Ülker, şunları söyledi: “Ülkemizde yapılacak mevzuat değişiklikleriyle bağımsız bilimsel araştırmaların gelişmesine imkan sağlamak ve ekosistemi desteklemek mümkün. Bu değişikliklerle, üniversitelerin yanı sıra bağımsız bilim enstitülerinin önü açılabilir. Bunu fonlamak ve geliştirmek isteyenlerin önü mutlaka açılmalı. Biz bunun için yıllardır çaba gösteriyoruz.”

“Hayalimiz genç bilim insanlarını teşvik etmek”

Harvard Sabri Ülker Merkezi Başkanı ve Sabri Ülker Bilim Ödülü Jüri Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil de ortak hayallerinin tüm dünyada geleceğin yıldızları olacak genç Türk bilim insanlarını teşvik etmek ve etkin bir bilim ağı kurmak olduğunu belirtti. Bunun uzun soluklu bir hayal olduğunu belirten Hotamışlıgil, Bilim Ödülü kazanan genç bilim insanlarının şimdiden çok büyük başarılara imza attıklarının da altını çizdi. Hotamışlıgil, “Bu yılın Bilim Ödülü kazananı Nilay Yapıcı da bu değerli ve genç beyinlerden biri. Öncelikle kendisini yürekten tebrik ediyorum. Nilay Yapıcı’nın insan beyninde tat ve yeme mekanizmaları üzerine yürüttüğü çalışmaları büyük bir takdir ve heyecanla takip ediyorum. Harvard Sabri Ülker Merkezi olarak bizim de odağımızda metabolik hastalıklar ve obezite yer alıyor. Bu eksende hayata geçirilebilecek iş birlikleri sayesinde genç bilim insanlarımızın, bilim dünyasında ses getirecek nice yeni başarılar kazanacağına eminim” dedi.

“Çalışmalarımın obeziteye çare olmasını umuyorum”

Sabri Ülker Bilim Ödülü’nü alan Doç. Dr. Nilay Yapıcı, “Araştırmalarımız, uzun dönemde beynin gıda alımını nasıl kontrol ettiğine ilişkin yeni ve ilginç verileri sağlamaya odaklanıyor. Bilimsel çalışmalarımızın yeme bozukluklarının ve özellikle obezitenin tedavisine katkı sağlamasını umuyorum” dedi. Çalışmalarında açlığın biyolojisine odaklanan Yapıcı, beyindeki gıda alımını kontrol eden sinir ağlarının nasıl çalıştığını araştırıyor. Yapıcı, 2016 yılından beri faaliyette olan laboratuvarındaki deneylerinde, beyinde gıda alım kararlarını yöneten sinir hücrelerini bulmaya ve yeme isteği sırasında bu hücrelerin aktivitelerinin nasıl değiştiğini anlamaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar sonucunda özellikle bazı gıdaların aşırı tüketilmesine yol açan mekanizmanın çözümlenmesi hedefleniyor. Yapıcı’nın laboratuvarı; hayvanların, dış uyaranlarla birlikte fizyolojik durumlarını entegre ederek nasıl davranışsal kararlar aldığına ve bu kararların organizmalar tarafından nasıl düzenlendiğine odaklanıyor. Dr. Yapıcı’nın laboratuvarındaki son araştırma projelerinde, tat algısının ve açlık duyusunun genler, hücreler ve sinir ağları düzeyinde nasıl çalıştıkları araştırılıyor.

Sabri Ülker Vakfı’ndan sağlık kanalı

Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Selen Tokcan, vakıf olarak bilimsel araştırmalara katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi. Tokcan, “Bireysel beslenme alışkanlıklarındaki sağlıklı değişimler için farkındalık çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Bunlardan biri de Doya Doya Sağlık YouTube kanalı. Bu platformun doğru beslenme konusunda farkındalık yaratmak adına çok önemli bir misyon üstleneceğine inanıyoruz. Detaylarını çok yakında duyuracağımız Doya Doya Sağlık TV’de ele alınacak başlıca konular; gıdalarla ilgili doğru bilinen yanlışlar, sağlıklı ve dengeli beslenme yöntemleri, sürdürülebilir mutfak alışkanlıkları, sağlık ve gıda hikayeleri şeklinde olacak” diye konuştu.

Kaynak: Fortune Turkey