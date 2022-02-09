Resmen açıklandı! iPhone'da yeni dönem

Apple, iPhone'da telefonların bir ödeme noktası olarak kullanılmasını sağlayacak Tap to Pay (Dokun ve Öde) sistemini resmen açıkladı. Apple'ın bu hizmetiyle birlkte, iPhone'larda yeni bir dönem başlayacak ve işletmelerin herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan iPhone üzerinden ödeme almasını sağlayacak.

Konuya ilişkin söylentiler doğru çıktı ve Apple, işletmelerin mobil cihazları temassız ödemeler için bir ödeme terminali olarak kullanmalarına olanak tanıyan 'Tap to Pay' (Dokun ve öde) özelliğini kullanıma sunmayı planladığını duyurdu. Artık Apple kullanıcıları, 'temassız kredi ve banka kartlarından ve diğer dijital cüzdanlardan' ödeme yapabilecek.

Tap to Pay sistemi bugün kullanıma hazır değil, ancak destekleyici API bugün iOS 15.4 beta 2 versiyonuna geldi ve bu özellik iPhone XS ve sonraki modellerde etkinleştirdi. Şimdilik iPhone 6, 7 ve 8 modelleri uyumlu listede değil.