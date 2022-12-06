Orion uzay aracı eve dönüyor
NASA'nın Ay'a dönüş projesi Artemis'in ilk test aşamasını tamamlayan Orion kapsülü, rekor mesafe uzaklaşmasının ardından Dünya'ya dönüş yoluna girdi.
Bilim, Teknoloji 06.12.2022, 08:18
Araç, pazartesi günü Ay'ın yakınında büyük bir motor ateşlemesi gerçekleştirdi ve pazar günü Pasifik Okyanusu'na inmesi bekleniyor.
Bu, şimdiye kadar oldukça başarılı bir gösteri uçuşu olan yeni nesil mürettebat gemisi için son büyük motorlu manevraydı.
Hafta sonu Ay'ın etrafında gerçekleşen sorunsuz dönüş, astronotların 2024'ün sonlarındaki bir sonraki görevi için Orion'a geçmesini sağlayacak.
Nasa, Artemis programının bir parçası olarak, kapsül ve fırlatma roketi için her zamankinden daha karmaşık bir dizi gezi planlıyor.
Bu ilk uçuş,astronotlar yokken sistemleri test etmekle ilgiliydi.
Bir sonraki görev olan Artemis-2'de deneme astronotlarla yapılacak.
Artemis 3'te ise insanlar yıllar sonra Ay yüzeyine yeniden iniş yapacak.
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