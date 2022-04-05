Netflix Türkiye’den tüm paketlere zam!

Netflix, Türkiye paketlerine zam yaptı. Standart Paket 41 liradan 58 liraya çıktı. İşte detaylar…

Disney Plus’ın Türkiye pazarına giriş yaparak fiyatlarını açıkladığı dönemde dünyanın en çok aboneye sahip stream platformu Netflix tarifelerine zam yaptı.

-Netflix’in Temel Plan adını verdiği tek ekran paketi 26,99 TL’den 37,99 TL’ye çıktı.

-40,99 TL olan Standart Plan (İki ekranlı paket) 57,99 TL

-54,99 TL olan Özel Plan (4 ekran ve UHD paket) yeni fiyat 77,99 TL.

Yurtdışı fiyatları geçen ay zamlanmıştı

Netflix’in ABD fiyatları: Temel paket 9,90 dolar, Standart Paket 15,50 dolar, Özel plan ise 19,90 dolar.

Türkiye’de aylık ücretler (Hangi platform kaç TL?

-Netflix (Standart) 40.99

-Disney+ 34.99

-Amazon Prime 7.90

-Blu TV 15.90

-Exxen (Reklamsız) 35.90

-Gain 13.90

-Turkcell TV+ 16.99

-Bein Connect (Maçlı paket)143

-YouTube Premium 25.99

-Spotify 17.99

-Apple Music 13.99

Kaynak: Oksijen