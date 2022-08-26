Netflix çocuk dizileri ve yeni filmlerde reklam göstermeyecek

Netflix, gelecek yılın başlarında reklam içeren daha ucuz bir abonelik sunacak. Yayın hizmeti, ticari bir mola için film ve dizileri kesmesine izin vermek için çeşitli film stüdyolarıyla görüşüyor. Netflix’in şu an sahip olduğu haklar buna her zaman izin vermiyor. Ancak hizmet, bir film veya dizi oynatmadan önce reklam gösterebilir.

Bloomberg’in kaynaklarına göre , birçok çocuk programı yapımcısı, reklam için kesintiye uğramasına izin vermiyor. Çocuklara reklam göstermek için de katı kurallar vardır. Bu kuralların ihlali ağır para cezaları ile sonuçlanır. 2019’da YouTube, reklamları kişiselleştirmek için çocuklardan kişisel veri topladığı için 170 milyon dolar (daha sonra 153 milyon avrodan fazla) para cezasına çarptırıldı.

Yeni film ve diziler de reklam arası verilmeyecek. Bununla Netflix, sinemada yeni filmlerin gösterime girme şekline bağlanmak istiyor. Sinemada reklam filmden önce gösterilir ama arada gösterilmez.

Netflix, bu yılın ilk yarısında ilk kez abone kaybetti. Akış hizmeti, reklam aboneliğinin birçok yeni abone getireceğini ve mevcut abonelerin iptal edilmesini önleyeceğini umuyor.

Netflix, bu aboneliğin yılda 3 ila 4 milyar dolar arasında reklam geliri elde etmesini bekliyor. Reklam gelirleri, aboneliklerden elde edilen daha düşük ciroyu telafi etmelidir.