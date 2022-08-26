Netflix çocuk dizileri ve yeni filmlerde reklam göstermeyecek
Netflix, genç izleyicilere daha ucuz bir abonelikle reklam sunmayacak. Yeni filmler veya diziler de reklam almayacak.
Netflix, gelecek yılın başlarında reklam içeren daha ucuz bir abonelik sunacak. Yayın hizmeti, ticari bir mola için film ve dizileri kesmesine izin vermek için çeşitli film stüdyolarıyla görüşüyor. Netflix’in şu an sahip olduğu haklar buna her zaman izin vermiyor. Ancak hizmet, bir film veya dizi oynatmadan önce reklam gösterebilir.
Bloomberg’in kaynaklarına göre , birçok çocuk programı yapımcısı, reklam için kesintiye uğramasına izin vermiyor. Çocuklara reklam göstermek için de katı kurallar vardır. Bu kuralların ihlali ağır para cezaları ile sonuçlanır. 2019’da YouTube, reklamları kişiselleştirmek için çocuklardan kişisel veri topladığı için 170 milyon dolar (daha sonra 153 milyon avrodan fazla) para cezasına çarptırıldı.
Yeni film ve diziler de reklam arası verilmeyecek. Bununla Netflix, sinemada yeni filmlerin gösterime girme şekline bağlanmak istiyor. Sinemada reklam filmden önce gösterilir ama arada gösterilmez.
Netflix, bu yılın ilk yarısında ilk kez abone kaybetti. Akış hizmeti, reklam aboneliğinin birçok yeni abone getireceğini ve mevcut abonelerin iptal edilmesini önleyeceğini umuyor.
Netflix, bu aboneliğin yılda 3 ila 4 milyar dolar arasında reklam geliri elde etmesini bekliyor. Reklam gelirleri, aboneliklerden elde edilen daha düşük ciroyu telafi etmelidir.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0