NASA görüntüledi: Jüpiter'de 50 kilometrelik yüksekliğe çıkan dev girdaplar

NASA'nın uzay aracı Juno, gezegene 43. yakın uçuşu sırasında gaz devinin kuzey kutbundaki girdapları tespit etti.

Bu girdaplar, yaklaşık 50 kilometre yüksekliğe ulaşabilen ve yüzlerce kilometrelik alanları kaplayabilen dev kasırgalar.

5 Temmuz'da kaydedilen çarpıcı görüntüler, uzay aracı gezegenin yaklaşık 25 bin 100 kilometre üzerindeyken kaydedildi.

Jüpiter'in kutuplarının her birinin kendine özgü bir fırtına düzeni var. Güney Kutbu'nda, her biri Amerika kıtasıyla kıyaslanabilir büyüklükte 7 siklon yer alıyor.

Kuzey Kutbu ise daha kaotik. Orada hepsi saat yönünün tersine dönen çok sayıda fırtına var.



NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Bu fırtnaların nasıl oluştuğunu anlamak, Jüpiter'in atmosferinin yanı sıra gezegenin atmosferik özellikleri yaratan sıvı dinamiklerini ve bulut kimyasını anlamanın anahtarı" ifadelerine yer verdildi.

Bilim insanları özellikle girdapların değişen şekilleri, boyutları ve renkleriyle ilgileniyor.

Kaynak: Independent Türkçe, CNET, Science Alert