NASA Artemis için yeni deneme tarihini duyurdu
ABD uzay ajansı NASA, cumartesi günü yeni Ay roketini fırlatmaya çalışacağını duyurdu.
Pazartesi günü yapılan bir kalkış denemesi, araçtaki dört motordan birindeki sıcaklık sorunu nedeniyle iptal edildi.
Mühendisler, verileri inceledikten sonra, sorunun neden oluştuğunu artık anladıklarını düşünüyorlar.
Muhtemelen yanlış bir sensör okumasıyla ilgili sorunla lansman gününde başa çıkmak için bir strateji geliştirebileceklerini düşünüyorlar.
Bu strateji, geri sayımın başlarında motorları soğutma sürecini başlatmayı içeriyor.
NASA'daki Space Launch System (SLS) roket projesini yöneten John Honeycutt, "Bir sonraki fırlatmayı desteklemek için varmamız gereken yere ulaşmak için bir yolumuz var" dedi.
Cumartesi günkü fırlatma, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde yerel saatle 14:17 olarak ayarlanacak.
Kontrolörlere roketi Dünya'dan çıkarmaları için iki saat verilecek.
SLS, ABD uzay ajansı tarafından şimdiye kadar geliştirilen en büyük fırlatma aracı.
1960'larda ve 70'lerde insanları Ay'a gönderen Satürn V roketlerinin modern muadili - ancak fırlatma rampasından çok daha fazla itme gücüyle çalışıyor.
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