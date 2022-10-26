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Milli metro projesinin tasarımına gelecek yıl başlanacak

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, milli metro projesinin tasarımına gelecek yıl başlanacak.

Bilim, Teknoloji 26.10.2022, 11:35 26.10.2022, 11:35
Milli metro projesinin tasarımına gelecek yıl başlanacak

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, metro ve tramvay üretimi dahil olmak üzere tüm raylı sistem araçlarında yüzde 80 yerlilik düzeyine ulaşılacak- Günlük YHT sefer sayısı 63'e çıkarılacak.

AA muhabirinin, "2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan derlediği bilgiye göre, raylı sistem araçları, güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanı sağlaması ve yük taşımacılığında ekonomik, verimli ve çevre odaklı fırsatlar sunması sebebiyle hem kent içi hem de şehirlerarası ulaşımda yaygın tercih edilmeye devam edilecek.

Kaynakların yurt dışına çıkışının önüne geçilmesi, yerli raylı sistem aracı sanayisinin gelişimi ve üretilen araçların ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlanması önem arz diyor.

Türkiye'de üretilen yerli raylı sistem araçlarının kalite ve güvenilirlik düzeyinin sürekliliğinin sağlanabilmesini teminen ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek

Eskişehir'deki Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi tamamlanacak, bağımsız bir yapı tesis edilerek ilgili enstitü ve araştırma merkezlerinin de içinde bulunduğu işletim modeli hayata geçirilecek.

Gelecek yıl metro ve tramvay üretimi dahil olmak üzere tüm raylı sistem araçlarında yüzde 80 yerlilik düzeyine ulaşılacak. Milli metro projesinin tasarımına başlanacak.

Milli yüksek hızlı trenin prototipi 2023'te tamamlanacak. 225 kilometre/saat hıza uygun Milli Hızlı Tren Projesi'nin tasarım çalışmaları tamamlanarak prototip çalışmalarında yüzde 40 düzeyinde ilerleme sağlanacak.

Tasarım ve prototip çalışmalarına 2021'de başlanılan Milli Banliyö Tren Seti projesinin yine 2023'de tamamlanarak üretilecek setlerin Gaziray projesinde kullanılması planlanıyor.

- Varlık Yönetim Sistemi kurulacak

Demir yolu altyapısı ve araçlarında bakım-onarım faaliyetleri iyileştirilecek, önleyici bakım kavramının esas alındığı bir varlık yönetim sistemi kurulacak, bu kapsamda sistem tasarımı tamamlanacak ve mevzuat çalışmaları yapılacak.

Yüksek hızlı tren hatlarında arz ve talep dengesi gözetilerek tren planlaması yapılacak ve ekspres seferler artırılarak seyahat süreleri kısaltılacak. Günlük YHT sefer sayısı 63'e çıkarılacak. Hızlı tren hat uzunluğu kümülatif 2 bin 218 kilometreye yükseltilecek.

- Milli Elektrikli Tren Seti

Raylı sistem araçlarının yerli ve milli bir şekilde ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretilmesi amacıyla kurulan ve yapılanmasını tamamlayan TÜRASAŞ'ın, milli demir yolu sanayisini hızlı bir şekilde geliştirmesi ve demir yolu araçları imalat sanayisinde küresel ölçekte bir üretici konumuna gelmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda TÜRASAŞ bünyesinde 160 km/saat hıza uygun Milli Elektrikli Tren Seti prototipinin sertifikasyon çalışmalarının bitmesini müteakip 3 tren seti teslime hazır hale gelecek.

#milli metro projesi #2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
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