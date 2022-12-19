banner38

Milli füzeler Çakır ve Siper'de sona doğru

Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli harekat kabiliyetleri sağlayacak füzelerden Çakır'ın ilk atışı, Siper Blok-1'in ise göreve hazır şekilde sahaya çıkması için geri sayım başladı.

Bilim, Teknoloji 19.12.2022, 00:23
Milli füzeler Çakır ve Siper'de sona doğru

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır ve uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma sistemi Siper'e ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çakır'ın, ROKETSAN'ın kendi AR-GE projelerinden biri olarak başladığını dile getiren İkinci, bu konuda Baykar ile çok güzel bir işbirliği yaptıklarını söyledi.

İkinci, "Yıl sonundaki hedefimize ulaşmak için var gücümüzle ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Füzenin ilk atışının yapılması konusunda çok risk görmüyoruz. Birkaç gün oynamayla yıl sonunda başarıyla atışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Çakır'ın önümüzdeki yıl itibarıyla ilk hedef olan çoklu angajman, sensör füzyonu başta olmak üzere sahip olduğu kabiliyetler ve teknolojilerin geliştirilmesiyle savaş alanında oyun değiştirici füzelerden bir tanesi olacağını ifade eden İkinci, şöyle konuştu

"Çakır, Atmaca'dan daha küçük bir füze. Özellikle İHA'lardan, çoklu platform kara araçlarından, deniz araçlarından, mobil bataryalardan kullanılması, bunların hepsinden aynı anda saldırı yeteneğinin tek bir mühimmat üzerinde toplanması bize mühimmat çeşitliliği konusunda çok büyük esneklik tanıyor. Özellikle Deniz ve Hava kuvvetlerinin kullanmış olduğu mühimmatlarda da belli bir seviyede eşleme ve eşleniklik ortaya çıkmasını, bunu da lojistik açısından çok büyük avantajlar getireceğini değerlendiriyoruz. Çakır'ın programında hiçbir gecikme yok, programına uygun olarak gidiyor."

Murat İkinci, Çakır füzesinin ihracat potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "İlgilenen çok sayıda ülke var, onlarla da iş birlikteliği konusunda özellikle çalışmalarımız hızla ilerliyor." diye konuştu.

"Önümüzde engel kalmadı"

Siper Blok-1 füzesinin başarılı atışlarını üst üste yaptıklarını ve projenin üzerine koyarak devam ettiğini bildiren İkinci, "Hedefimiz önümüzdeki yılın başında Siper'in sahaya inmesi ve bütün fonksiyonlarıyla yapısal olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet verebilecek bir aşamaya gelebilmesi." bilgisini paylaştı.

Siper Blok-1 Projesi'nin sorumluluğunun ROKETSAN'da olduğunu ve üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getiren İkinci, şunları kaydetti:

"Siper, ülkemiz için çok önemli bir program. Çünkü yüksek irtifa, uzun menzil hava savunma sistemimizin belkemiğini oluşturacak sistemi olacak. Burada ilk etapta 100 kilometrenin üzerindeki bir menzil Blok-1 füzesinden hedefleniyor. Bir sonrasında TÜBİTAK SAGE'nin tasarladığı monoblok olan Blok-2 füzesi 150 kilometreye kadar bir menzili hedefliyor şu anda. Bunları, bu kabiliyetleri bir araya getirdiğimizde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek irtifa uzun menzil hava savunma ihtiyaçlarına çok iyi cevap verebilecek bir sistemi hayata geçirmiş olacağız hep beraber. Burada ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN çok güzel bir işbirliği modeliyle hareket ediyor. Herkes mümkün olduğunca hızlı şekilde, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda, bu sistemin hayata geçirilebilmesi için elinden geleni yapıyor. Şu anda teknik olarak, teknolojik olarak önümüzde bir engel kalmadığını söyleyebiliriz. Bir an önce herkes 'bu sistem sahaya insin' diye elinden geleni yapmaya devam ediyor."

Kaynak: AA
#Milli füze #çakır #Siper
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 16 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23