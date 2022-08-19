Milli Deniz Topu testleri başarıyla geçti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın tasarım ve performans sorumluluğunda, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketince (MKE) geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu'nun kara atışlarının ardından liman ve deniz testlerini de başarıyla tamamladığı bildirildi.

Millî Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve @MKEgovtr ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Millî Deniz Topu, kara atışlarının ardından liman ve deniz testlerini de başarıyla tamamladı.https://t.co/vcd8GJpKki#MSB pic.twitter.com/E1hnX22vnl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2022