Microsoft Office 30 yıl sonra kullanımdan kaldırılıyor

30 yılı aşkın bir süredir kullanımda olan Microsoft Office kaldırılıyor. Ancak bu Word ve Excel gibi uygulamaların ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor, bunun yerine şirket bu araçları yeni bir isim altında topluyor.

Microsoft, değişikliği çarşamba günü duyurdu. Önümüzdeki birkaç ay içinde Office.com, Office mobil uygulaması ve Windows için Office uygulaması Microsoft 365 markası ile yeni görünüm ve simgeler elde edecek.

Microsoft Office ilk olarak 1990’da piyasaya sürüldü. Yıllar boyunca birçok yenileme aldı ve iş yeri yazılımı alanında öne çıktı.

Microsoft yine de Word, Outlook ve Excel gibi tek seferlik uygulama satın alımları sunmaya devam edeceğini söyledi.

Microsoft’tan Jared Spataro, Microsoft 365 uygulamasının bir dizi yeni özellikle geleceğini de açıkladı.

Microsoft’un SSS sayfasına göre, Microsoft 365 Kasım ayında kullanıcılara sunulmaya başlayacak. Bu arada, Windows ve mobil için Office uygulamasında Ocak 2023’te değişiklikler yapılacak.

Sözcü