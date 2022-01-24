Metaverse evreninde bizi neler bekliyor?

Bazı şeyler aklın sınırlarını zorlayabilir ancak bu gerçekleşemeyeceği anlamına gelmez.

Dijital dünyadaki gelişmeler buna en önemli örnek. Bir zamanlar sadece bilim kurgu romanlarından ibaret olsa da bugün gözlerimizin önünde şekilleniyor. Metaverse çağı artık bize göz kırpıyor.

İnternetin geleceği Metaverse

Metaverse, dijital olan birçok platform ve aracın birleşerek oluşturduğu bir evren ya da ortam olarak adlandırılabilir. Bu platform ve araçların arasında sosyal medya, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, kripto paralar ve benzeri unsurlar var.

Metaverse evreninde örneğin Tokyo’daki bir doktor Berlin'deki bir ameliyata adeta oradaymış gibi girebilecek. Ya da başka bir ülkede ikamet eden biri İstanbul Boğazı'nda kahvaltı yapabilecek.

"3 boyutlu olarak içerisine girebileceğimiz bir ortam"

Metaverse evrenine ilişkin bilgi veren Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Web 3.0'da Metaverse dünyası diyebileceğimiz bu dünyayı oluşturuyor. Yani artık 3 boyutlu bir şekilde içerisine girebileceğimiz bir ortam orası" dedi.



Şimdilik bu evren bir oyun ya da video ile sınırlı kalsa da geleceği nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor.

Metaverse aslında tamamen dijital bir ortamı ifade ediyor. Yani sanal gerçeklik gözlüğünü takıp, çeşitli ekipmanlar giyinerek herhangi bir yerden dijital bir evrene bağlanabilmemiz mümkün. Bu evrende yapabileceklerimizin basit bir sınırı ise yok. Böyle bahsedince kulağa biraz saçma gibi gelebilir fakat yakın gelecekte Metaverse ciddi anlamda hayatımıza girmiş olacak.



Web 3.0 olarak ifade edilen Metaverse ile sanal dünyanın içinde kendimizi bulacağız. Peki bunun hayatımıza yansıması nasıl olacak?

"Tıp eğitiminin bile içinde olabileceğiz"

"Avrupa'da çok iyi bir üniversitede bugün sadece herhangi bir Webcam ile eğitim alabiliyoruz ama orada tıp eğitiminin bile içinde olabileceğiz. Bir kadavra ile öğrenciler uğraşırken, ben de aynı kadavranın üzerinde çalışmalar yapabileceğim. Gerekli kıyafetlerimi giydiğim zaman bu çok büyük bir artı olacak."

Metaverse dünyasında arsa satışları patladı

NFT'ler, kripto paralar derken bir de Metaverse dünyasında arsa satışları patladı. Şimdilerde ise Metaverse üzerinden alınan arsaların ilerleyen günlerde, alınan meblağın çok üzerinde satılacağı konuşuluyor. Bu durum yatırım yapmak isteyenlerin de iştahını bir hayli kabarttı. Ancak iç içe geçmiş yüzlerce evren içinde doğru evreni bulmak sandığınız kadar kolay olmayabilir.

Metaverse'ta alan adları da satışta

Sadece arsa satışı değil şimdiden pek çok popüler sitenin alan adları Metaverse'de satın alındı. Ve pek çok internet sitesinde milyonlarca liraya satışa sunuldu.



Daha önce gelecekte nelerin yaşanacağı tahmin edilemediği gibi bugünün kripto çılgınlığında nihai kazananın kim olacağı da belirsizlik taşıyor.

Ancak uzmanlar her an fişinin çekilebileceğini ve Metaverse evreninin bir anda yok olabileceği gerçeğini de göz önünde bulundurmak gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: TRT Haber