Merakla bekleniyordu: Google, marka talebi başvurusunda bulundu

Google, uzun zamandır beklenen Pixel Watch akıllı saati için dün ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne ticari marka talebi için başvuruda bulundu. Rohan kod adına sahip alan akıllı saatin adının Pixel Watch olduğu bu sayede kesinleşti.

Shiftdelete'den Selin Pastacı'nın haberine göre, teknoloji devi Google, başvurusunda yeni ürününü, akıllı saat niteliğindeki giyilebilir bilgisayar olarak belirtti. Ayrıca ek olarak akıllı saat kılıfları ve kayışlarını da başvurusunda kapsamasını yazdı. Peki Google’ın merakla beklenen Pixel Watch akıllı saati ne zaman çıkacak ve detayları neler? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

PAHALI OLMASI BEKLENİYOR

Google ‘ın ticari marka talebi başvurusunda Pixel Watch için çok fazla ayrıntı yer almıyor. Fakat önceki sızıntılara göre cihazın tasarımı çerçevesiz dairesel bir kadrana sahip olacak. Pixel Watch’ın Google’ın 2021 yılında satın aldığı Fitbit’in kalp atış ve adım sayar gibi sensörlere sahip olması bekleniyor. Bu yüzden firmanın ilk saatinin oldukça pahalı ve Apple Watch’a rakip olacak.

Pixel Watch’ın ile ilgili ortaya çıkan ilk bilgilerde 26 Mayıs tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Fakat şimdi sızan bazı bilgilere göre akıllı saat 26 Mayıs tarihinden daha sonra karşımıza çıkacak. Çünkü Google yakın tarihlerde geleneksel yazılım toplantısı olan I/O konferansını gerçekleştirecek. Başka görüşlere göre Google, akıllı saatini bu konferansta kullanıcılarla buluşturabilir.

Akıllı saatin, Wear OS işletim sistemini çalıştırması ve bir Google Asistan’a sahip olması bekleniyor. Cihazın pil konusunda da rakipleriyle aynı tutumu sergileyerek uzun kullanımlarda 2 gün dayanacak.