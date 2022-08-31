Market alışverişleri artık WhatsApp'tan yapılacak

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp, yaptığı yeniliklerle kullanıcı deneyimini arttırmayı planlıyor.

Şirket, platformun hizmetini genişletmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren şirket, JioMart ile ortaklığa gidiyor.

Meta, JioMart ile market alışverişini WhatsApp’a getiriyor

WhatsApp’ın çatı şirket olan Meta, platformun kullanım alanlarını genişletmek için düğmeye bastı. Şirket bugün Hindistan’da e-ticaret girişiminde bulundu. Meta, JioMart ile işbirliğine giderek platformda market alışverişi hizmetini vermeye başladı.

Meta, JioMart’ın tüm bakkal kataloğuna WhatsApp’ta göz atabileceklerini, sepete ürün ekleyebileceklerini, anında mesajlaşma hizmetinden ayrılmadan yerel ödeme ile alabileceğini belirtti.

Öte yandan şirketin CEO’su Mark Zuckerberg, bu girişimin iki önce denenmeye başladığını ve tüm dünyaya yaymak istediğini belitti. Zuckerberg, anlaşmayı şu ifadelerle açıkladı.

“Hindistan’da JioMart ile ortaklığımızı başlatmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, WhatsApp’taki ilk uçtan uca alışveriş deneyimimiz. İnsanlar artık JioMart’tan yiyecek satın alabilirler. Ek olarak bunun gibi temelli deneyimler, insanların ve işletmelerin önümüzdeki yıllarda iletişim kurma yolu olacak.”

Şirket, çevrimiçin alışveriş konusunu ciddiye alıyor.

Öte yandan WhatsApp’ın mesajlaşma dışındaki tek girişi,mi bununla sınırlı değil. Şirket, şu anda Beta aşamasına girmeye hazırlanan Haritalar özelliği üzerinde çalışıyor.

Haritalar ile birlikte WhatsApp üzerinden yakınlardaki market, kafe, otel ve benzeri birçok yer görüntülenebilecek.