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Lityum iyon pilde seri üretime geçiliyor

Yazılı bir açıklama yapan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, "Yeni ticari bataryaların yanı sıra ASELSAN, TUSAŞ ve Roketsan ürünlerine yönelik yüksek teknolojili batarya tasarım projelerine başladık ve burada da önemli bir yol aldık. Bu bataryalar, ülkemizin kritik savunma sistemlerinin yerli ve milli olarak üretilmesine önemli katkılar sağlayacak." dedi.

Bilim, Teknoloji 17.01.2022, 22:53
Lityum iyon pilde seri üretime geçiliyor

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, yaptığı yazılı açıklamada, gerek salgının gerekse ekonomik sıkıntıların pek çok şirket gibi kendilerini de etkilediğini ancak bunlara rağmen 2021 yılında büyümeye devam ettiklerini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının desteğiyle sürdürdükleri lityum iyon pil üretim tesisi yatırımının, dönüşüm ve büyüme anlamında 2021 yılında ASPİLSAN Enerji'nin en önemli konusu olduğunu belirten Özsoy, projenin Türkiye açısından stratejik önemine dikkati çekti.

Tüm dikkatlerini bu projeye verdiklerini vurgulayan Özsoy, şunları kaydetti:

"2022 yılının ilk yarısında pil seri üretiminin başlamasını beklediğimiz bu tesise yönelik çalışmalarımız, odağımızdaki ana faaliyeti oluşturdu. Kısa bir sürede bu yatırımın yapılması, ciddi bir emekle mümkün oldu. Yeni ticari bataryaların yanı sıra ASELSAN, TUSAŞ ve Roketsan ürünlerine yönelik yüksek teknolojili batarya tasarım projelerine başladık ve burada da önemli bir yol aldık. Bu bataryalar, ülkemizin kritik savunma sistemlerinin yerli ve milli olarak üretilmesine önemli katkılar sağlayacak. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olarak öncelikli amacımız, Türk Silahlı Kuvvetlerinin pil ve batarya konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak. Buna karşın pil teknolojisindeki gelişmeler ve batarya sistemleri artık hayatın tamamında yer alıyor. ASPİLSAN Enerji olarak pil üretimini yerli ve milli olarak yapma konusunda çok önemli bir yol katettik. Bu kapsamda öncelikle tüm sektörlerin ihtiyaçlarını anlamayı ve onlarla beraber çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede bir yandan üreteceğimiz pilin yerlilik oranını artırırken, ülkemizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak çözümlerle de cari açığı azaltmayı hedefliyoruz."

ASPİLSAN AR-GE merkezleri çalışıyor

Ankara AR-GE merkezinde hem pil geliştirme ve tasarlama yeteneğine sahip hem de ham madde üreticilerine destek verecek bir altyapının kurulumunu tamamladıklarını anlatan Özsoy, Türkiye'nin pil çalışmalarında üs olacak bu merkezde, pil üretimi ve geliştirilmesine yönelik her türlü testle ilgili tüm paydaşlara hizmet verdiklerini aktardı.

İstanbul AR-GE merkezinin de bu yıl hidrojen ve yakıt pili konusundaki çalışmalarının ilk prototiplerini yaptığını ve bunları SAHA EXPO'da kamuoyuna sunduklarını hatırlatan Özsoy, bu çalışmaların öneminin Paris Sözleşmesi'nin imzalanmasından sonra daha da belirginleştiğini belirtti.

Özsoy, bu yıl çeşitli raylı sistem akülerini yerlileştirerek önemli bir pazara giriş yaptıklarını, Türkiye'de yapılan metro ve tren yatırımlarına paralel raylı sistem bataryaları alanındaki yatırımların bu yıl sonucunu aldıklarını ve ilk yerli raylı sistem aküleri işletmelere sağladıklarını ifade etti.

ASPİLSAN Enerji'nin istihdam açısından 2021'de yüzde 100'ün üzerinde büyüdüğünü kaydeden Özsoy, yıl başında 100 civarında olan çalışan sayısının, yıl sonunda 235'ere ulaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
#ASPİLSAN #lityum pil #seri üretim
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