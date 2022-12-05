Kızılelma'ya dünya basınında övgü yağdı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma, geçtiğimiz günlerde Baykar Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen başarılı bir testle ilk kez tekerlerini yerden kesti.

Kritik bir eşiği aşan Kızılelma'nın gelişim süreci dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor. Yabancı basın, insansız savaş uçağı Kızılelma için son derece iddialı ifadeler kullanıyor.

İşte; Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın "Zor tutuyoruz.", Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın ise; "Havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak." ifadeleri ile tanımladığı Kızılelma için dünya basınında yer alan değerlendirmeler.

The Drive (ABD)

Türk Baykar firması tarafından üretilen yeni insansız hava aracı Kızılelma, çok kısa bir süre için de olsa ilk kez uçuş testini gerçekleştirdi.

Gelişmelere bakıldığında Kızılelma'nın uzun süreli ilk resmi uçuşu çok uzakta olmayabilir ve Kızılelma, Türk ordusu için çok cazip bir güç çarpanı haline gelebilir.

Segabg (Bulgaristan)

Türkiye, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı başarıyla test etti.

Türkiye'nin MIUS askeri havacılık projesinin bir parçası olarak hayata geçirilen Kızılelma, süpersonik bir insansız hava aracı olarak saatte yaklaşık 1000 km hızla uçabilecek.

Zimo Dnevnik (Hırvatistan)

Türkiye, yeni bir askeri insansız hava aracını daha hizmete sokmaya ve hava kuvvetlerini güçlendirmeye hazırlanıyor.

Kızılelma'nın üreticisi olan Türk Baykar, insansız hava aracının hava muharebe görevlerini yerine getirmesinin yanı sıra; istihbarat, gözetleme, keşif (ISR) ve taarruz operasyonları da yürütebileceğini belirtiyor.

Kızılelma'nın şimdiden uçuşa hazır olduğunu düşünürsek, ilk resmi uçuşu için çok fazla beklememiz gerekmeyebilir.

China Times (Çin)

Türk Baykar şirketi, geçtiğimiz günlerde yer testlerinden geçirdiği Kızılelma hava hava aracınının ilk kalkış testlerini de gerçekleştirdi.

Türkiye'nin hava muharebe yeteneğine sahip uçağı Kızılelma, bir uçak gemisinin güvertesine de iniş yapabilecek. Kızılelma gövde ve kanat yapısı ile Çin'in J-20 savaş uçağını anımsatıyor.

Pentapostagma (Yunanistan)

Son dönemde Türk İHA'ları hakkında etraflıca incelenmesi gereken iki önemli gelişme yaşandı.

İlk olarak; Türkiye'nin 30 feet yükseklikten hassas olarak hedefini vuran yeni Tolun minyatür bombası ilk kez bir insansız hava aracı platformunda başarılı ile test edildi.

İkinci olarak ise; Kızılelma olarak adlandırılan ve savaş uçaklarıyla karşılaştırılabilir özelliklerle gizli olarak inşa edilen insansız hava aracı testlerini gerçekleştirdi.

Kızılelma 1.500 kg faydalı yük taşıyabilmekte ve havadan yere ve havadan havaya görevler icra edebilmektedir. 926 kilometre (575 mil) menzile sahip olan Kızılelma savaş uçağı, kısa pistli gemilere de iniş ve kalkış yapabiliyor.

Üretici firma olan Baykar geçtiğimiz günlerde, Kızılelma savaş uçağının ilk uçuşunu 2023'te yapacağını ve beş saat uçabileceğini açıkladı.

Cavok (Brezilya)

Öncü Türk drone üreticisi Baykar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın başarılı bir şekilde test kalkışının gerçekleştiğini ve yakında ilk uçuşunu yapacağını duyurdu.

Kızılelma, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Anadolu amfibi hücum gemisi de dahil olmak üzere uçak gemilerine iniş ve kalkış yapabilecek.

Baykar; otonom pilotlu Kizilelma'nın, pilotlu uçaklarla entegre çalışabileceğini ve havadan havaya füzeler taşıyabileceğini açıkladı.

Kızılelma insansız savaş uçağı, stratejik saldırılar, yakın hava desteği (CAS), füze saldırıları, düşman hava savunma sistemlerinin bastırılması (SEAD) ve düşman hava savunma sistemlerinin imhası (DEAD) gibi çok sayıda askeri eylemi gerçekleştirmek üzere tasarlandı.

Beş saate kadar havada kalma özelliğine sahip olan Kızılelma, 800 km/s hıza ulaşabilecek.

Wp Tech (Polanya)

Türkiye'nin yeni savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu yaptı.

Dünyaca ünlü Bayraktar TB-2 insansız hava aracının yaratıcısı olan Selçuk Bayraktar, gelişmeyi "Kızılelma çok yakında..." ifadeleri ile duyurdu.

Bayraktar Kızılelma, Baykar Makina tarafından Türkiye'nin MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) projesi kapsamında geliştirilen bir saldırı uçağıdır.

Mevcut bilgiler Kızılelma'nın, maksimum kalkış ağırlığının 5,5 ton olacağını ve gelecekte, Cirit, Akdoğan AAM, OM ALCM füzeleri ve TÜBİTAK-SAGE BOZOK lazer güdümlü füzeleri dahil olmak üzere çok çeşitli silahları taşıyabileceğini gösteriyor.

4,7 m uzunluğa, 3,3 m yüksekliğe ve 10 m kanat açıklığına sahip olan Kızılelma, yaklaşık beş saat boyunca havada kalabilecek.

Defence Express (İngiltere)

Türk Baykar firması, yeni geliştirdiği Kızılelma insansız savaş uçağının tam uçuş öncesi muhtemelen son testini başarıyla gerçekleştirdi.

Daha önce belirlenen plana göre Kızılelma'nın ilk uçuşunun 2023 ortasında yapılması planlanıyordu. Ancak Baykar'ın programın ilerisinde olduğu görülüyor.

Bayraktar Kızılelma

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Kızılelma (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön verecek bir proje olarak kabul ediliyor.

Baykar tarafından geliştirilen ve savaş alanlarında "oyun değiştirici" olarak nitelenen Bayraktar İHA/SİHA’ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirilen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmete başlayacak.

Özellikle hava-hava muharebesi icra edebilme özelliği ile öne çıkan Kızılelma, düşük radar kesiti, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti ve gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz görevleri de gerçekleştirebilecek.

Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu Gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.

5,5- 6 ton kalkış ağırlığına, 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine ve AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak Kızılelma, milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak şekilde hayata geçirilecek.

Bayraktar Kızılelma'nın teknik özellikleri

500 Nm Görev Yarı Çapı

35.000 Feet Operasyonel İrtifa

5 Saat Havada Kalış Süresi

5,5- 6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

Kaynak: GDH/Adem Kılıç