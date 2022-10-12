Jüpiter uydularının çekilen en net görüntüleri paylaşıldı

Leicester Üniversitesi'nden gezegen bilimciler, görüntüleri yakalamak ve uyduların yüzeylerini incelemek için Avrupa Güney Gözlemevi'nin Şili'deki büyük teleskopunu kullandı.

Bu görüntülere bakıyor ve "biraz bulanık görünüyor" diye düşünüyor olabilirsiniz ve haklısınız.

NASA'nın Juno uzay aracının bu aylara yaklaşarak çektiği fotoğraflarla karşılaştırıldığında, Dünya tabanlı görüntüler oldukça bulanık görünüyor.

Ancak araştırmacılar bu görüntüler sayesinde kozmik bir parmak izi analizi yapabildiler.

Üniversite yaptığı açıklamada, "Yeni gözlemler, Europa ve Ganymede'nin yüzeylerinden farklı kızılötesi dalga boylarında yansıyan güneş ışığı miktarını kaydederek bir yansıma spektrumu oluşturdu.

Bu yansıma spektrumları, farklı maddelerin spektrumlarıyla karşılaştıran bir bilgisayar modeli geliştirilerek analiz edildi.

Bu, yansıma verilerini su ve mineraller gibi bilinen maddelerle eşleştirerek uyduların kimyasal bileşimlerini ortaya çıkardık" dedi.

Verilerde bazı ilginç detaylar ortaya çıktı.

Ganymede, büyük ölçüde iki tür araziden oluşuyor; genç alanlar su buzu ve daha yaşlı alanlar henüz bilinmeyen koyu gri bir malzemeden oluşuyor.

Bilim adamları, Europa'nın bir yeraltı sıvı okyanusunu sakladığını ve dünya dışı yaşam belirtileri aramak için iyi bir yer olduğunu düşünüyor.