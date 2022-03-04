Japonya'da bulundu: Üstü insan, altı balık
Japonya'da bulunan mumya herkesi şaşırttı. Üstü insan, altı balık olan mumya incelenmek üzere tomografiye yollandı.
Bilim, Teknoloji 04.03.2022, 22:29
Japonya'da deniz kızı olarak adlandırılan bir deniz canlısının mumyası bulundu. 300 yaşlarında olduğu tahmin edilen deniz kızı mumyasının kökeninin bulunabilmesi için test çalışmaları yürütülmeye başlandı. Tuhaf bir görünüme sahip olan deniz kızı mumyasının 1700'lü yılların başlarından kalmış olabileceği tahmin edildi.
Üstü insan, altı balık
Fotoğraflanan deniz kızı mumyasının tırnakları, dişleri ve başındaki saçı olduğu gibi dururken, üstünün insana, altının balığa benzemesi dikkat çekti.
Deniz kızı mumyası, incelenmek üzere Kurashiki Bilim ve Sanat Üniversitesi'ne ait hayvan hastanesinde bilgisayarlı tomografiye yollandı.
Kaynak: Yeni Akit
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