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Jandarma Araca Monte Milli Lazer Sistemi'nin tanıtımı yapıldı

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) mühendisleri tarafından yerli ve milli teknoloji olanaklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı için geliştirilen Jandarma Araca Monte Milli Lazer Sistemi (JARMOL) tanıtıldı.

Bilim, Teknoloji 11.11.2022, 17:54 11.11.2022, 19:21
Jandarma Araca Monte Milli Lazer Sistemi'nin tanıtımı yapıldı

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde bulunan BİLGEM Yüksek Güçlü Lazer Araştırma Merkezi Entegrasyon Laboratuvarı ve Test Tüneli'nde düzenlenen program, tanıtım filminin izlenmesiyle başladı.

TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Ali Görçin, burada yaptığı konuşmada, projede pek çok "ilk"in bulunduğunu söyledi.

Görçin, şöyle devam etti:

"Sadece 5 kilovatlık bir lazer sistemini hareketli bir araca entegre etmekle kalmadık. ASELSAN ile de çok yakın bir çalışma yaparak İHTAR sistemiyle bir entegrasyon gösterdik. Bunun yanı sıra proje boyunca pek çok firmayla çalışarak, mekanik sistemler, optik sistemler, diğer sistemleri geliştirerek temel olarak savunma sanayi içindeki eko sistemde bir ortak çalışmanın en güzel örneğini hep beraber vermiş olduk. Burada gayemiz, yakın dönemde ortaya çıkan ve artan, yakın hava unsuru otonom ya da uzaktan kontrollü sistemlere yönelik caydırıcılığı olan teknolojiler geliştirmek. Türkiye, lazer teknolojilerinde erken yola çıkması sebebiyle oldukça iyi yol almış durumda. Bugün de bunun bir nüvesiyle karşıya karşıyayız."

Görçin, daha büyük hava araçlarına karşı ve daha uzak menzilden kullanımı mümkün olan bir sistemin tanıtımının yapıldığını belirterek, "Bu aşamanın devamında, bu teknolojinin bu sistemin ne gibi uygulamaları olacağı, ne gibi caydırıcılık unsurları oluşturacağını sizlerin sahadan gelecek geri bildirimleriyle hep beraber ortaya koyacağız. Bu stratejik teknolojilerin ülkemize kazandırılması ve uygulama bulabilmesi için gerekli tüm çalışmayı yapmayı taahhüt ediyoruz. Burada çok iyi bir örneğini gördüğümüz, araştırma merkezi savunma sanayi iş birliğini devam ettirme noktasında önemli bir irademiz var." diye konuştu.

Daha sonra proje yöneticisi Dr. Ömer Salihoğlu tarafından projenin ve sistemin detayları anlatıldı.

Toplantıya, Jandarma Genel Komutanlığı ve TÜBİTAK yetkilileri katıldı.

- JARMOL'un özellikleri

Kirpi1 askeri aracına entegre 5kW gücünde Single Mode (SM) Lazer Sistemi olan JARMOL, bu teknolojiye sahip birkaç ülkenin geliştirdiği sistemler arasında performans ve boyut bakımından en ileri düzeyde olan özgün bir lazer savunma sistemi özelliği taşıyor.

JARMOL'un, testlerde, özellikle operasyon bölgelerinde askeri birlikler için önemli bir tehdit unsuru haline gelen drone ve sabit kanat İHA'ların lazer atışıyla düşürülerek etkisiz hale getirilmesinde başarılı olduğu gözlemlendi.

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen 5kW SM Fiber Lazer Sistemi, Stabilize Lazer Odaklayıcı, Adaptif Komuta Kontrol Sistemi, Akıllı Güç Yönetim Sistemine sahip JARMOL, ASELSAN İHTAR Sistemine (Radar, Jammer, EO Suit) entegre olarak çalışıyor.

JARMOL, Haziran 2020 tarihinden itibaren TSK envanterinde bulunan ve halen taktik sahada kullanılan ARMOL Sistemi'nin lazer gücü, optik bileşenleri, hedef takip sistemi ve etkin menzili açısından ileri seviyelerde geliştirilmiş versiyonu şeklinde tasarlandı.

ARMOL, TSK'nın hizmetine sunulan Türkiye'nin ilk askeri standartlara uygun milli lazer sistemi olmuştu.

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