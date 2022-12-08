banner38

İsmail Demir: 'Savunma sanayisinde proje hacmi 75 milyar dolara ulaştı'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldığını ifade etti.

Bilim, Teknoloji 08.12.2022, 13:14
İsmail Demir: 'Savunma sanayisinde proje hacmi 75 milyar dolara ulaştı'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldığını belirterek, "İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında bu rakam 75 milyar dolar seviyesine çıkmıştır." dedi.

Demir, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'nde video mesaj yoluyla yaptığı konuşmada, ana amaçlarının, güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan sistemleri azami oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamak olduğunu söyledi.

Bunu yaparken güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttükleri projelerde bir yandan teknolojik ilerlemeleri yakından takip ettiklerini, diğer taraftan geleceğin teknolojileri için AR-GE faaliyetleri sürdürdüklerini aktaran Demir, tüm bu faaliyetleri yerli ve milli firmaları, KOBİ'ler, araştırma merkezleri, teknoparklar ve üniversiteler ile iş birliği içerisinde yürüttüklerini bildirdi.

Demir, "Son yıllarda yaptığımız atılımlar, milli ve yerli üretimin desteklenmesi ve savunma sanayinde 'tam bağımsız Türkiye' olabilme hedefine inanan bir ekosistemle birlikte yol yürümenin sağlamış olduğu güç bizi bugüne geldiğimizde farklı bir boyuta taşımıştır." dedi.

Türkiye'nin artık savunma sanayisi alanında bir pazar değil, aktör olduğunu vurgulayan Demir, "Kendi kendine yetebilen, bunun yanında dost ve müttefiklerinin ihtiyaçlarını karşılayabilen sektörümüz, artık dünyada adından söz ettirir hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

- "Savunma sanayisinde firma sayısı 2 bini aştı"

İsmail Demir, bu gelişimi anlatmak için 2000'li yılların başından itibaren gittikçe yükselen ve son yıllarda ivme kazanan bir süreci baz almak gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002'de sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 750'nin üzerine çıkmıştır. Yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken, geldiğimiz noktada yaklaşık 11 katlık bir artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında bu rakam 75 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı yıllarda firma sayımız 56 iken, bugün 2 binin üzerinde firma sektörde faaliyet göstermektedir."

Demir, savunma sanayisinde büyük oranda dışa bağımlı halde olan Türkiye'nin kendi helikopterini, insansız hava aracını, füzesini, gemisini, hatta uçağını yapma potansiyeline sahip bir güce dönüştüğünü vurguladı.

Türkiye'nin dünyada savunma sanayi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her geçen gün yaklaştığını ifade eden Demir, 20 yıl öncesine göre bugün çok ileri bir noktaya geldiklerini ancak hala katetmeleri gereken çok yol olduğunu söyledi.

- "Savunma sanayisinin ihracatı yılsonunda 4 milyar doları aşacak"

Savunma Sanayii Başkanı Demir, yaptıkları her işte güçlü bir iradenin yanlarında olduğunu bilmenin kendilerini daha da cesaretlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında hedeflerimizin ve stratejilerimizin ne denli doğru olduğunu gösteren en önemli parametrelerden biri de bizlere gizli ve açık şekilde koyulmaya çalışılan ambargolar vasıtasıyla engellenmeye çalışılmamızdır. Ancak bütün bu girişimler, bizim kendi gücümüzü ve birikimimizi keşfimiz konusunda bizleri motive ediyor ve yeni stratejiler üretebilme konusunda katkı sağlıyor. Bu tür girişimler, kısa vadede bizi biraz daha uğraştırabilir ancak uzun vadede daha kuvvetlendirip bağımlılıktan kurtulmamızı, özgüvenimizin artmasını sağlıyor."

Demir, savunma sanayisinde gerçekleşen büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamanın en temel şartının ihracat olduğunu vurgulayarak, "Bugün geldiğimizi noktada platformlarımız dünya pazarında rağbet gören ve talep edilen bir konuma gelmiştir. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız, yıldan yıla katlanarak artmış ve inşallah yıl sonu itibarıyla 4 milyar doların üzerine çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle vurguladığı ihracat politikasının savunma ve havacılık sanayi olarak her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

#Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23